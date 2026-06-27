Reportan multas de hasta 35 mil pesos durante operativos a Uber y DiDi en Torreón

De acuerdo con reportes compartidos por los propios trabajadores del volante y comunidades de conductores en redes sociales, durante las revisiones los inspectores verifican el cumplimiento de la documentación y los permisos establecidos por la normatividad estatal.

TORREÓN, COAH.- En días recientes se confirmó el despliegue de nuevos operativos de inspección por parte de la Dirección de Autotransporte, dirigidos a conductores de plataformas digitales como Uber y DiDi en la Comarca Lagunera, principalmente en Torreón . La medida ha generado preocupación entre operadores y usuarios del servicio.

Según los operadores, en caso de detectarse irregularidades las sanciones pueden oscilar entre los 25 mil y 35 mil pesos, monto equivalente a entre 200 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los conductores consideran que estas posibles multas son excesivas y aseguran que los operativos están dirigidos principalmente a vehículos que prestan servicio mediante plataformas digitales, situación que, afirman, afecta el sustento de quienes dependen de esta actividad.

Entre los usuarios también existe preocupación por una eventual disminución en la disponibilidad de unidades, lo que podría traducirse en mayores tiempos de espera y un incremento en las tarifas dinámicas durante los periodos de mayor demanda.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Torreón no ha emitido una postura oficial sobre los objetivos de estos operativos ni ha informado cuántas revisiones o sanciones se han aplicado.

Los operadores solicitaron a las autoridades transparentar los criterios de inspección y garantizar que las revisiones se desarrollen con apego a la normatividad, a fin de evitar afectaciones que consideran desproporcionadas.