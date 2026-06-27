Reportan multas de hasta 35 mil pesos durante operativos a Uber y DiDi en Torreón

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    Reportan multas de hasta 35 mil pesos durante operativos a Uber y DiDi en Torreón
    Conductores de plataformas denunciaron el reinicio de inspecciones y expresaron preocupación por las sanciones económicas. ESPECIAL

Operadores reportan el reinicio de inspecciones por parte de Autotransporte en la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.- En días recientes se confirmó el despliegue de nuevos operativos de inspección por parte de la Dirección de Autotransporte, dirigidos a conductores de plataformas digitales como Uber y DiDi en la Comarca Lagunera, principalmente en Torreón. La medida ha generado preocupación entre operadores y usuarios del servicio.

De acuerdo con reportes compartidos por los propios trabajadores del volante y comunidades de conductores en redes sociales, durante las revisiones los inspectores verifican el cumplimiento de la documentación y los permisos establecidos por la normatividad estatal.

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Según los operadores, en caso de detectarse irregularidades las sanciones pueden oscilar entre los 25 mil y 35 mil pesos, monto equivalente a entre 200 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los conductores consideran que estas posibles multas son excesivas y aseguran que los operativos están dirigidos principalmente a vehículos que prestan servicio mediante plataformas digitales, situación que, afirman, afecta el sustento de quienes dependen de esta actividad.

Entre los usuarios también existe preocupación por una eventual disminución en la disponibilidad de unidades, lo que podría traducirse en mayores tiempos de espera y un incremento en las tarifas dinámicas durante los periodos de mayor demanda.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Torreón no ha emitido una postura oficial sobre los objetivos de estos operativos ni ha informado cuántas revisiones o sanciones se han aplicado.

Los operadores solicitaron a las autoridades transparentar los criterios de inspección y garantizar que las revisiones se desarrollen con apego a la normatividad, a fin de evitar afectaciones que consideran desproporcionadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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