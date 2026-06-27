Roberto Carlos confirma su encuentro con la afición en FutFest Saltillo

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    Roberto Carlos confirma su encuentro con la afición en FutFest Saltillo
    Roberto Carlos confirmó mediante un video que visitará Saltillo el próximo 2 de julio para participar en el FutFest 2026. CORTESÍA

El campeón mundial brasileño convivirá con seguidores durante la jornada del 2 de julio en el Biblioparque Norte

La espera terminó para los aficionados al futbol. El legendario exseleccionado brasileño Roberto Carlos confirmó que será el próximo 2 de julio cuando visite Saltillo para participar en las actividades del FutFest 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del verano.

A través de un mensaje en video, el campeón del mundo anunció el cambio de fecha de su visita e invitó a los seguidores del balompié a acompañarlo en el Biblioparque Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-saltillo-2026-el-festival-que-transformo-el-biblioparque-norte-en-el-corazon-de-la-diversion-familiar-JH21731787

“Yo estaré con vosotros todos, ahí el día 2 de julio, nos vemos ahí en el FutFest Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte”, expresó el exfutbolista brasileño.

EXPECTACIÓN POR SU LLEGADA

Los organizadores informaron que en los próximos días darán a conocer el horario en que Roberto Carlos arribará al recinto para convivir con la afición, firmar autógrafos y participar en las actividades programadas durante el festival.

El FutFest Saltillo 2026 mantiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla, mientras que la venta en línea tiene un precio de 68 pesos. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

Con la presencia de una de las máximas figuras del futbol brasileño e internacional, el festival busca consolidarse como un espacio de convivencia para los amantes del deporte, reuniendo a familias y aficionados en torno a una experiencia única.

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