Educación Sexual Integral frente a los prejuicios sociales

Paradójicamente, esa misma visibilidad ha generado nuevas resistencias. Para ciertos sectores, estos cambios no representan avances en igualdad, sino amenazas directas a sus convicciones más arraigadas. Así, la discusión sobre diversidad sexual y de género ha sido arrastrada a batallas ideológicas, donde el debate deja de centrarse en la salud pública y los derechos humanos para convertirse en miedo y polarización de opiniones.

Hace algunas décadas, la diversidad sexual no era menos presente; simplemente permanecía oculta o era deliberadamente invisibilizada. Hoy genera más controversia no necesariamente porque haya más diversidad, sino porque hay mayor reconocimiento, más visibilidad y una exigencia cada vez más firme de derechos por parte de la comunidad LGBTIQ+.

Si bien la educación sexual ya contaba con antecedentes desde el siglo 20, fue a partir del siglo 21 cuando, en respuesta a esta problemática, diversos países comenzaron a consolidar marcos normativos y políticas públicas orientadas a garantizar una “Educación Sexual Integral” (ESI), con enfoque en derechos humanos, igualdad de género y no discriminación.

En México, este proceso se consolidó gradualmente mediante políticas públicas y reformas normativas, como el fortalecimiento del enfoque de derechos sexuales y reproductivos (Secretaría de Salud, 2006), la reforma en Derechos Humanos (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011), la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Consejo Nacional de Población, 2017) y, por supuesto, la educación como eje central de la vida social, que también ha sido clave a través de los planes de estudio de educación básica (SEP, 2022).

No obstante, en estos contextos educativos también surge una oposición ideológica a dichas políticas, justificada en la defensa de los valores familiares y las libertades parentales. Pero ¿qué ocurre cuando las políticas públicas en materia educativa se diseñan a partir de convicciones morales particulares y no desde un enfoque de derechos humanos? La respuesta es preocupante: se compromete y se vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una educación sexual integral.

Por ello, las instituciones educativas no pueden permitirse la neutralidad disfrazada de prudencia. Su compromiso con la objetividad exige priorizar la protección de la dignidad humana por encima de posturas ideológicas o creencias particulares. Esto cobra especial relevancia cuando las críticas dirigidas a la ESI no provienen de análisis pedagógicos serios, sino de temores morales y culturales profundamente arraigados.

Gran parte de esta resistencia nace de una idea equivocada de lo que realmente implica la ESI. Desde ciertos discursos ideológicos, se le presenta como un mecanismo de sexualización o adoctrinamiento, lo que alimenta el rechazo a que los programas educativos reconozcan la existencia de distintas orientaciones sexuales e identidades de género, al considerarlo incompatible con concepciones tradicionales y rígidas sobre el sexo y el género. El resultado es una narrativa alarmista que distorsiona y desvirtúa el verdadero propósito formativo y preventivo de la ESI.

Lejos de sexualizar o adoctrinar, el enfoque ESI constituye una herramienta de protección y formación. A través de ella, las infancias adquieren conocimientos que les permiten comprender su sexualidad de manera adecuada y fomentar el respeto a la diversidad y la dignidad de las personas. Asimismo, fortalece habilidades para identificar, prevenir y denunciar situaciones de violencia o abuso.

Y en efecto, en una democracia plural, cada familia tiene derecho a sostener sus propias creencias morales, religiosas o culturales. Eso merece respeto. Lo que no resulta aceptable es pretender que una moral privada se convierta en el estándar obligatorio para toda la sociedad; es decir, la problemática comienza cuando una convicción personal deja de ser una elección individual y busca imponerse como regla universal.

En este contexto, la ausencia de una ESI verdaderamente inclusiva no es una omisión menor ni una simple diferencia pedagógica, ya que el silencio institucional también educa y con frecuencia lo hace desde la exclusión. Cuando la diversidad no se nombra, se invisibiliza, se estigmatiza y el mensaje implícito es entonces que ciertas identidades son incorrectas o, incluso, indecibles. De ahí al acoso escolar, discriminación y exclusión de las diversidades sexogenéricas hay apenas un paso.