Muere operador de tráiler mientras trabajaba en empresa de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere operador de tráiler mientras trabajaba en empresa de Ramos Arizpe
    Paramédicos de Protección Civil y Bomeros de Ramos Arizpe acudieron a las instalaciones de la empresa TSM tras recibir el reporte de una persona inconsciente; sin embargo, al arribar al lugar confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales. MARTÍN ROJAS

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar con precisión las causas del fallecimiento

Un operador de tráiler perdió la vida de manera repentina mientras realizaba sus labores la noche del domingo al interior de una empresa transportista ubicada sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas en las instalaciones de la empresa TSM, donde Juan Antonio, de 54 años de edad, se encontraba desempeñando sus actividades habituales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/familias-de-saltillo-se-apropian-de-plazas-renovadas-gracias-al-apoyo-de-harrison-barnes-AC21549229

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador descendió de un tractocamión para dirigirse a otra área de la empresa. Sin embargo, apenas había avanzado unos cuantos pasos cuando se desplomó repentinamente sobre el pavimento, frente a varios de sus compañeros.

Al percatarse de la situación, los trabajadores acudieron de inmediato para auxiliarlo y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, ya que el hombre no respondía a ningún estímulo.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el sitio y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas exactas del fallecimiento mediante la necropsia de ley.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el sitio y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas exactas del fallecimiento mediante la necropsia de ley. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe arribaron minutos después para brindarle atención médica; sin embargo, tras valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, trascendió que el fallecimiento habría sido consecuencia de un probable infarto; no obstante, serán los estudios forenses los que determinen con precisión las causas de la muerte.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En México se mantienen licencias de paternidad por solo cinco días, muy lejos de lo que se tiene en otros países.

Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad
true

POLITICÓN: Reconoce EU al ‘Modelo Coahuila’ en seguridad
En distintos puntos de la ciudad se registraron encharcamientos y cierres preventivos de circulación debido a la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias dejan saldo blanco en Saltillo; registran inundaciones, vehículos varados y afectaciones menores
NosotrAs: Rompiendo fronteras en la industria

NosotrAs: Rompiendo fronteras en la industria
¡Mé-xi-cooo!

¡Mé-xi-cooo!
true

Décadas de continuidad: la prioridad de lo visible sobre lo necesario
true

Las sorpresas del T-MEC
true

Tareas preliminares y apremiantes de cara al 2027