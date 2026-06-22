Muere operador de tráiler mientras trabajaba en empresa de Ramos Arizpe

Un operador de tráiler perdió la vida de manera repentina mientras realizaba sus labores la noche del domingo al interior de una empresa transportista ubicada sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas en las instalaciones de la empresa TSM, donde Juan Antonio, de 54 años de edad, se encontraba desempeñando sus actividades habituales.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador descendió de un tractocamión para dirigirse a otra área de la empresa. Sin embargo, apenas había avanzado unos cuantos pasos cuando se desplomó repentinamente sobre el pavimento, frente a varios de sus compañeros. Al percatarse de la situación, los trabajadores acudieron de inmediato para auxiliarlo y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, ya que el hombre no respondía a ningún estímulo.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe arribaron minutos después para brindarle atención médica; sin embargo, tras valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, trascendió que el fallecimiento habría sido consecuencia de un probable infarto; no obstante, serán los estudios forenses los que determinen con precisión las causas de la muerte. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.