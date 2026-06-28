$!Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo

Aunque Coahuila fue una de las entidades que tuvo los primeros avances en los derechos para la diversidad sexual, el conservadurismo y el machismo que aún prevalecen en distintos sectores de la sociedad continúan dificultando que muchas personas vivan abiertamente su orientación sexual o identidad de género. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género (ENDISEG) 2021 del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el 4.5 por ciento de la población de Coahuila, es decir, 109 mil personas, se identifican como parte de la diversidad sexual y de género.

Mientras que año con año, las marchas que recuerdan el inicio de la lucha de aquel 28 de junio con “Los Disturbios de Stonewall” en Nueva York, se han replicado en diversos rincones de la entidad y sus asistentes se han multiplicado paulatinamente, la estadística coloca a Coahuila una de las cinco entidades federativas de México donde menor porcentaje de personas es reconocida como integrante de la población LGBTTTIQA+. Pese a que las cifras tienden a representar “solo un número”, Noé Ruiz Malacara, de la organización Comunidad San Aelredo, dice que el hecho de que al 2026 no haya una estadística clara recopilada con metodologías adecuadas, merma la realidad y los retos que todavía quedan por resarcir para la población LGBT. En ese sentido, Ruiz Malacara señaló que la metodología de esa encuesta no logró captar a quienes aún permanecen, como se dice coloquialmente, dentro del clóset, sin embargo, que en la sociedad coahuilense todavía falta apertura. “No hubo la sutileza suficiente para poder encontrar a esa población que todavía vive escondida. Hay personas que siguen sin decir quiénes son por miedo a las consecuencias sociales”, señaló. “Seguimos siendo una sociedad muy conservadora y muy machista. Mucha gente todavía no tiene la apertura para decir ‘soy gay’, ‘soy lesbiana’ o ‘soy una persona trans’, porque sigue existiendo el miedo al qué dirán”, expresó. Como ejemplo mencionó la reciente Marcha del Orgullo, realizada en Arteaga, donde, dijo, participaron más personas provenientes de Saltillo que habitantes del propio municipio.

“Muchas personas de Arteaga no asistieron por el miedo de que ‘ahí todo el mundo se conoce’. Sigue existiendo el temor de que los vean, de que hablen de ellos o de sus familias”, comentó. Al día de hoy, los reconocimientos de identidad de género y las bodas entre personas del mismo sexo son una realidad que ha mejorado la calidad de vida para las personas de la comunidad en Coahuila. En materia de salud mental, uno de los pendientes que la propia ENDISEG resalta entre la población LGBTIQA+ es que hasta un 26.1 por ciento han pensado en el suicidio y un 14.2 por ciento de ellos lo ha intentado; mientras que para las personas heteronormativas, esta ideación ha sido identificada en un 7.9 por ciento, mientras que solo 4.2 por ciento lo ha intentado. Al respecto, Ruiz Malacara advirtió que la presión por ajustarse a los modelos tradicionales de familia y la experiencia de permanecer dentro del clóset siguen traduciéndose en esta cifra que revela diferencias considerables entre la necesidad de contención emocional por parte de la población LGBT. “Cuando una persona siente que no puede ser quien realmente es, aparecen problemas de ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. Eso sigue ocurriendo”, señaló. Para atender esta problemática, Comunidad San Aelredo mantiene un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para formar terapeutas con perspectiva de derechos humanos y de género, dejando atrás modelos de atención que pretendían modificar la orientación sexual de las personas. Con el propósito de obtener una radiografía más cercana a la realidad, Comunidad San Aelredo trabaja junto con la Facultad de Trabajo Social en una nueva encuesta estatal que será presentada en octubre.