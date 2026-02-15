Pierde el control joven motociclista y se estrella contra portón en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 15 febrero 2026
    Pierde el control joven motociclista y se estrella contra portón en Saltillo
    El joven motociclista fue trasladado a la clínica 82 del IMSS tras el impacto. MARTÍN ROJAS

La motocicleta fue retirada por conocidos del lesionado antes de la llegada de Tránsito Municipal

Un joven motociclista de 22 años resultó lesionado tras impactarse contra un portón luego de perder el control del manubrio, en hechos ocurridos en calles de la colonia Lomas Verdes III, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando el joven, identificado como Abraham, circulaba sobre la calle Cerro de Las Rocas en dirección de sur a norte. Al llegar a la intersección con la calle Cerro de las Calabazas, perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que derrapara y finalmente se estrellara contra el portón de un domicilio.

TE PUEDE INTERESAR: Persecución al oriente de Saltillo deja un detenido y un arma asegurada

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance. MARTÍN ROJAS

Vecinos del sector, al escuchar el estruendo, salieron de sus viviendas para verificar lo sucedido y realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, la motocicleta ya no se encontraba en el sitio, ya que presuntamente amigos del lesionado la retiraron para posteriormente ocultarla.

$!El accidente ocurrió en el cruce de Cerro de Las Rocas y Cerro de las Calabazas.
El accidente ocurrió en el cruce de Cerro de Las Rocas y Cerro de las Calabazas. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al joven y lo trasladaron a la clínica número 82 del IMSS para su valoración médica.

Finalmente, al no encontrarse otro vehículo involucrado en el percance y debido a que los propietarios de la vivienda no reclamaron daños, los oficiales se retiraron del lugar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora