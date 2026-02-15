Pierde el control joven motociclista y se estrella contra portón en Saltillo
La motocicleta fue retirada por conocidos del lesionado antes de la llegada de Tránsito Municipal
Un joven motociclista de 22 años resultó lesionado tras impactarse contra un portón luego de perder el control del manubrio, en hechos ocurridos en calles de la colonia Lomas Verdes III, en Saltillo.
El accidente se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando el joven, identificado como Abraham, circulaba sobre la calle Cerro de Las Rocas en dirección de sur a norte. Al llegar a la intersección con la calle Cerro de las Calabazas, perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que derrapara y finalmente se estrellara contra el portón de un domicilio.
Vecinos del sector, al escuchar el estruendo, salieron de sus viviendas para verificar lo sucedido y realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, la motocicleta ya no se encontraba en el sitio, ya que presuntamente amigos del lesionado la retiraron para posteriormente ocultarla.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al joven y lo trasladaron a la clínica número 82 del IMSS para su valoración médica.
Finalmente, al no encontrarse otro vehículo involucrado en el percance y debido a que los propietarios de la vivienda no reclamaron daños, los oficiales se retiraron del lugar.