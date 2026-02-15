Pierde el control joven motociclista y se estrella contra portón en Saltillo

Un joven motociclista de 22 años resultó lesionado tras impactarse contra un portón luego de perder el control del manubrio, en hechos ocurridos en calles de la colonia Lomas Verdes III, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando el joven, identificado como Abraham, circulaba sobre la calle Cerro de Las Rocas en dirección de sur a norte. Al llegar a la intersección con la calle Cerro de las Calabazas, perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que derrapara y finalmente se estrellara contra el portón de un domicilio.

