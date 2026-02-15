Persecución al oriente de Saltillo deja un detenido y un arma asegurada

Saltillo
/ 15 febrero 2026
    Persecución al oriente de Saltillo deja un detenido y un arma asegurada
    Elementos de distintas corporaciones resguardaron el perímetro luego del aseguramiento del arma. MARTÍN ROJAS

El conductor intentó evadir a la Policía Preventiva, lo que originó una persecución que terminó en un terreno baldío cuando perdió el control

Una persecución registrada al oriente de Saltillo culminó con la detención de un hombre y el aseguramiento de un arma de fuego, en hechos ocurridos cerca de la colonia Mirasierra.

De acuerdo con testigos, el incidente inició alrededor de las 23:30 horas sobre el bulevar Arco Vial Zapalinamé, donde elementos de la Policía Preventiva detectaron un vehículo Mitsubishi Lancer color blanco. El conductor presuntamente intentó evadir a las autoridades, lo que derivó en una persecución con dirección al oriente.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja 18 detenidos; participan Marina, Sedena y Guardia Nacional

$!El vehículo Mitsubishi Lancer terminó dentro de un terreno baldío tras la persecución en Mirasierra.
El vehículo Mitsubishi Lancer terminó dentro de un terreno baldío tras la persecución en Mirasierra. MARTÍN ROJAS

El seguimiento concluyó en calles de la colonia Mirasierra, cuando el conductor perdió el control del volante y terminó internándose en un terreno baldío, donde fue interceptado por los oficiales.

Tras la detención, los uniformados realizaron una inspección al interior del vehículo y localizaron un arma corta, la cual fue asegurada conforme a los protocolos correspondientes.

Al notificarse el hallazgo, se movilizaron otras corporaciones de seguridad, entre ellas elementos de la Policía Estatal, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, quienes procedieron a resguardar el perímetro.

$!El arma corta localizada en el vehículo fue puesta a disposición del Ministerio Público.
El arma corta localizada en el vehículo fue puesta a disposición del Ministerio Público. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al detenido y descartaron lesiones de consideración.

Finalmente, el arma y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo fue remolcado a un corralón, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación legal del implicado.

