Persecución al oriente de Saltillo deja un detenido y un arma asegurada

Una persecución registrada al oriente de Saltillo culminó con la detención de un hombre y el aseguramiento de un arma de fuego, en hechos ocurridos cerca de la colonia Mirasierra. De acuerdo con testigos, el incidente inició alrededor de las 23:30 horas sobre el bulevar Arco Vial Zapalinamé, donde elementos de la Policía Preventiva detectaron un vehículo Mitsubishi Lancer color blanco. El conductor presuntamente intentó evadir a las autoridades, lo que derivó en una persecución con dirección al oriente.

El seguimiento concluyó en calles de la colonia Mirasierra, cuando el conductor perdió el control del volante y terminó internándose en un terreno baldío, donde fue interceptado por los oficiales. Tras la detención, los uniformados realizaron una inspección al interior del vehículo y localizaron un arma corta, la cual fue asegurada conforme a los protocolos correspondientes. Al notificarse el hallazgo, se movilizaron otras corporaciones de seguridad, entre ellas elementos de la Policía Estatal, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, quienes procedieron a resguardar el perímetro.