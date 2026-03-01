Pokémon Go despierta el espíritu entrenador de familias y jugadores en la Alameda de Saltillo

Desde las 10 de la mañana, la Alameda Zaragoza comenzó a llenarse de vida. Tal como estaba programado en la aplicación, el inicio del “Pokémon GO Tour: Kalos” marcó el arribo constante de jugadores: grupos de amigos, familias completas, parejas, hermanos y padres con sus hijos que acudieron para vivir uno de los eventos más importantes del año de este juego.

En distintos puntos de la Alameda, decenas de personas se concentraban para participar en eventos del juego llamados incursiones; minutos después, esos grupos se dispersaban nuevamente para continuar caminando y jugando por su cuenta.

LOGIA SALTILLO, EJE DE LA ORGANIZACIÓN

En medio de esta dinámica, la comunidad Logia Saltillo tuvo un papel central. Aunque no todos los jugadores pertenecen formalmente a la agrupación, su presencia y organización ayudaron a articular gran parte de la convivencia durante la jornada.

Alrededor de la una y media de la tarde, Logia Saltillo convocó a los asistentes en el monumento a Ignacio Zaragoza para realizar rifas y actividades. De acuerdo con Vanessa Carranza, encargada de la comunidad, se entregaron 109 boletos de rifa y, hasta ese momento, la plataforma Campfire registraba 150 personas activas jugando en la Alameda, cifra que podía incrementarse, ya que aún quedaban varias horas de evento y no todos los asistentes estaban registrados dentro de la comunidad. Los premios incluyeron imanes, peluches, termos y rompecabezas alusivos a la franquicia Pokémon.