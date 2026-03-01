Pokémon Go despierta el espíritu entrenador de familias y jugadores en la Alameda de Saltillo
COMPARTIR
Logia Saltillo y la comunidad convierten la Alameda en punto clave del Pokémon GO Tour: Kalos
Desde las 10 de la mañana, la Alameda Zaragoza comenzó a llenarse de vida. Tal como estaba programado en la aplicación, el inicio del “Pokémon GO Tour: Kalos” marcó el arribo constante de jugadores: grupos de amigos, familias completas, parejas, hermanos y padres con sus hijos que acudieron para vivir uno de los eventos más importantes del año de este juego.
En distintos puntos de la Alameda, decenas de personas se concentraban para participar en eventos del juego llamados incursiones; minutos después, esos grupos se dispersaban nuevamente para continuar caminando y jugando por su cuenta.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabías que este fin de semana hay un evento de Pokémon Go Tour en Saltillo?
LOGIA SALTILLO, EJE DE LA ORGANIZACIÓN
En medio de esta dinámica, la comunidad Logia Saltillo tuvo un papel central. Aunque no todos los jugadores pertenecen formalmente a la agrupación, su presencia y organización ayudaron a articular gran parte de la convivencia durante la jornada.
Alrededor de la una y media de la tarde, Logia Saltillo convocó a los asistentes en el monumento a Ignacio Zaragoza para realizar rifas y actividades. De acuerdo con Vanessa Carranza, encargada de la comunidad, se entregaron 109 boletos de rifa y, hasta ese momento, la plataforma Campfire registraba 150 personas activas jugando en la Alameda, cifra que podía incrementarse, ya que aún quedaban varias horas de evento y no todos los asistentes estaban registrados dentro de la comunidad. Los premios incluyeron imanes, peluches, termos y rompecabezas alusivos a la franquicia Pokémon.
EVENTO GLOBAL, EXPERIENCIA LOCAL
El Pokémon GO Tour: Kalos se desarrolló de manera simultánea en distintas ciudades del mundo, pero en Saltillo encontró en la Alameda su punto natural de encuentro. Jugadores coincidieron en que este espacio concentra gimnasios y poképaradas (espacios clave en el juego), lo que lo convierte en el lugar ideal para vivir eventos de gran escala.
Durante el recorrido se observaron tanto a integrantes de Logia Saltillo como a familias y grupos de amigos que, sin pertenecer a ninguna comunidad formal, se integraron a la experiencia. Para muchos, el evento fue una oportunidad para conocer personas nuevas, reencontrarse con conocidos del juego y compartir estrategias, anécdotas y objetivos comunes.
CONVIVENCIA QUE SE CAMINA
Los registros de la propia aplicación mostraron contrastes entre los asistentes. Mientras algunos jugadores compartieron que apenas superan los mil kilómetros caminados desde que comenzaron a jugar Pokémon GO, otros exhibieron historiales que alcanzan hasta 30 mil kilómetros acumulados, reflejo de años de constancia y participación en eventos presenciales. “Cada quien juega a su ritmo, pero todos terminamos caminando”, comentó uno de los asistentes.
Más allá de las cifras, la caminata se convirtió en un pretexto para convivir. Padres e hijos avanzaban juntos por los senderos, jóvenes explicaban el juego a adultos mayores y desconocidos iniciaban conversaciones a partir de un Pokémon capturado o una incursión completada.
MÁS QUE UN JUEGO
Para los asistentes, Pokémon GO representa algo más que un videojuego. Es un espacio de convivencia, una excusa para salir de casa y una forma de apropiarse del espacio público. Algunos lo describieron como aventura; otros, como tranquilidad, nostalgia o aprendizaje compartido.
Así, durante varias horas, la Alameda se transformó en un punto de encuentro donde la tecnología y la convivencia coincidieron. Con el impulso de comunidades como Logia Saltillo y la relevancia de un evento global, el GO Tour: Kalos dejó en Saltillo una imagen clara: un juego móvil capaz de reunir a generaciones enteras para caminar, conversar y vivir la ciudad de una manera distinta.