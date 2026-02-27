¿Sabías que este fin de semana hay un evento de Pokémon Go Tour en Saltillo?
La ciudad se prepara para sumarse a la celebración mundial del Pokémon GO Tour: Kalos, con la Alameda como principal punto de reunión de entrenadores
El fenómeno de Pokémon GO volverá a sentirse con fuerza en Saltillo con la llegada del Pokémon GO Tour: Kalos, un evento internacional que se realizará los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, y que reunirá a millones de entrenadores en todo el mundo en una experiencia simultánea dentro del juego.
De acuerdo con información publicada en el sitio oficial de Niantic, el Tour de Kalos representa la “última evolución” de esta serie de eventos anuales, tomando como inspiración la región de Kalos, presentada originalmente en los títulos de la saga “Pokémon X” y “Pokémon Y”. Durante el evento, los jugadores podrán acceder a historias especiales, bonificaciones temporales y una mayor probabilidad de encontrar Pokémon variocolor.
Aunque el Tour contó con dos eventos presenciales oficiales del 20 al 22 de febrero en Tainan, Taiwán, y Los Ángeles, Estados Unidos, el formato global permitirá que entrenadores de cualquier país participen sin necesidad de viajar, ya que el evento se activará directamente dentro de la aplicación durante dos días.
LA ALAMEDA COMO PUNTO CLAVE
En Saltillo, la comunidad de jugadores ya se prepara para reunirse, principalmente, en la Alameda Zaragoza, un espacio que en años anteriores se ha consolidado como el principal punto de concentración debido a la alta cantidad de gimnasios y poképaradas.
Jugadores locales señalan que en ediciones pasadas se han reunido al menos 200 personas, de distintas edades, incluyendo familias completas, grupos de amigos y jugadores veteranos. La dinámica del evento suele propiciar la cooperación entre entrenadores, especialmente para completar incursiones especiales que requieren trabajo en equipo para poder capturar Pokémon exclusivos.
Además, el juego permite la participación a distancia mediante pases de incursión remota, lo que facilita que jugadores de ciudades con poca actividad puedan integrarse a los combates y celebraciones que se desarrollan en puntos con mayor concentración de entrenadores, como ocurre en Saltillo.
UN EVENTO QUE TRASCIENDE
Más allá del aspecto digital, Pokémon GO se ha caracterizado por fomentar la interacción social y el uso del espacio público. Durante eventos como el Tour de Kalos, no solo se reúnen jugadores, sino que también se genera un ambiente similar al de una convivencia comunitaria.
En ediciones anteriores, algunos asistentes han aprovechado la afluencia para instalar los llamados “centros Pokémon”, donde se ofrecen bebidas, botanas o artículos artesanales alusivos a la franquicia.
El Pokémon GO Tour: Kalos Global será gratuito para todos los jugadores. No obstante, Niantic ofrecerá un boleto digital opcional, con costo de 89 pesos mexicanos, que permitirá acceder a una investigación especial exclusiva, mayores bonificaciones y más encuentros con Pokémon especiales.
EDICIÓN HISTÓRICA
La edición 2026 del Pokémon GO Tour tiene un significado especial, ya que coincide con el décimo aniversario de Pokémon GO y los 30 años de la franquicia, consolidando al evento como uno de los más relevantes desde el lanzamiento del juego de realidad aumentada.