¿Sabías que este fin de semana hay un evento de Pokémon Go Tour en Saltillo?

El fenómeno de Pokémon GO volverá a sentirse con fuerza en Saltillo con la llegada del Pokémon GO Tour: Kalos, un evento internacional que se realizará los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, y que reunirá a millones de entrenadores en todo el mundo en una experiencia simultánea dentro del juego.

De acuerdo con información publicada en el sitio oficial de Niantic, el Tour de Kalos representa la “última evolución” de esta serie de eventos anuales, tomando como inspiración la región de Kalos, presentada originalmente en los títulos de la saga “Pokémon X” y “Pokémon Y”. Durante el evento, los jugadores podrán acceder a historias especiales, bonificaciones temporales y una mayor probabilidad de encontrar Pokémon variocolor.

Aunque el Tour contó con dos eventos presenciales oficiales del 20 al 22 de febrero en Tainan, Taiwán, y Los Ángeles, Estados Unidos, el formato global permitirá que entrenadores de cualquier país participen sin necesidad de viajar, ya que el evento se activará directamente dentro de la aplicación durante dos días.

LA ALAMEDA COMO PUNTO CLAVE

En Saltillo, la comunidad de jugadores ya se prepara para reunirse, principalmente, en la Alameda Zaragoza, un espacio que en años anteriores se ha consolidado como el principal punto de concentración debido a la alta cantidad de gimnasios y poképaradas.