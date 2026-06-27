Policía Ambiental de Saltillo refuerza operativos; suman 17 detenidos por tirar escombro

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Policía Ambiental de Saltillo refuerza operativos; suman 17 detenidos por tirar escombro
    La Policía Ambiental mantiene operativos y vigilancia para detectar a quienes tiran basura o escombro en zonas no autorizadas de Saltillo. CORTESÍA

La Policía Ambiental de Saltillo ha detenido este año a 17 personas por tirar basura o escombro en sitios prohibidos, como parte de una estrategia de vigilancia apoyada con cámaras, patrullajes y denuncias ciudadanas

La vigilancia contra quienes arrojan basura y escombro en sitios prohibidos se ha intensificado en la capital coahuilense. En lo que va del año, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio de la Policía Ambiental, ha detenido a 17 personas por incurrir en esta práctica, considerada una de las principales afectaciones al entorno urbano.

Las acciones, de acuerdo con la autoridad municipal, han sido posibles gracias a los operativos de prevención y vigilancia, al seguimiento desde las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando (C2) y a los reportes que realiza la propia población cuando detecta este tipo de conductas.

$!Las detenciones han sido posibles por patrullajes preventivos, monitoreo del C2 y reportes realizados por la ciudadanía.
Las detenciones han sido posibles por patrullajes preventivos, monitoreo del C2 y reportes realizados por la ciudadanía. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-saltillo-2026-el-festival-que-transformo-el-biblioparque-norte-en-el-corazon-de-la-diversion-familiar-JH21731787

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que la instrucción de la administración municipal es mantener una supervisión permanente para frenar el depósito ilegal de residuos en la vía pública y en predios no autorizados.

En ese sentido, explicó que la estrategia no recae únicamente en la Policía Ambiental, sino que también involucra al resto de los agrupamientos de la corporación, con el objetivo de reforzar la presencia en distintos sectores de la ciudad y prevenir nuevas faltas.

Por su parte, Jéssica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas, al considerar que la participación social resulta clave para detectar a quienes tiran escombro o basura en lugares indebidos.

$!Autoridades municipales exhortaron a la población a denunciar de inmediato a quienes contaminen espacios públicos con residuos o escombro.
Autoridades municipales exhortaron a la población a denunciar de inmediato a quienes contaminen espacios públicos con residuos o escombro. CORTESÍA

La funcionaria recordó que la población puede reportar estos hechos al 844 414 1114 de la Policía Municipal, al 844 893 0909 correspondiente al ChatBot de la Comisaría de Seguridad, así como a través de los Grupos de Seguridad de WhatsApp.

$!La vigilancia ambiental en Saltillo se ha fortalecido con recorridos preventivos y monitoreo permanente en distintos sectores de la ciudad.
La vigilancia ambiental en Saltillo se ha fortalecido con recorridos preventivos y monitoreo permanente en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/roberto-carlos-confirma-nueva-fecha-para-visitar-el-futfest-saltillo-2026-DF21716454

Con estas medidas, la autoridad municipal busca contener una práctica que afecta la imagen urbana, genera focos de contaminación y deteriora espacios comunes, al tiempo que insiste en la corresponsabilidad ciudadana para mantener limpia la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¡Fuerza Venezuela!

¡Fuerza Venezuela!
true

POLITICÓN: Con Miguel Riquelme, ¿vienen cambios en el gabinete de Torreón?
NosotrAs: Entre fucho, gays, funas y arte

NosotrAs: Entre fucho, gays, funas y arte

La atracción de inversiones para estados norteños sufriría en los años 2027, 2028 y 2029.

En vilo Coahuila y estados del norte por T-MEC; advierten expertos riesgo en inversiones
A nivel nacional, 59% de las demandas en materia laboral son por presuntos despidos injustificados.

¿Te suena? Coahuila, segundo estado con más conflictos laborales resueltos sin llegar a juicio
Fuentes cercanas al proyecto informan sobre el revés al disco y videos.

Coahuila: El Millonario Sinfónico se cancela tras escándalo con la OFDC
Decisión. La cartelera cultural y de entretenimiento del fin de semana incluye propuestas para públicos de todas las edades en distintos puntos de Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? MUDE After Dark, actividades de la FINA, concierto de Brindis X Siempre y tributo a Disney Channel
true

Si nadie está al pendiente de mí ¿será porque nunca he mostrado esa necesidad o bien nunca he pedido que lo estén?