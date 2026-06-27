Policía Ambiental de Saltillo refuerza operativos; suman 17 detenidos por tirar escombro

La vigilancia contra quienes arrojan basura y escombro en sitios prohibidos se ha intensificado en la capital coahuilense. En lo que va del año, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio de la Policía Ambiental, ha detenido a 17 personas por incurrir en esta práctica, considerada una de las principales afectaciones al entorno urbano. Las acciones, de acuerdo con la autoridad municipal, han sido posibles gracias a los operativos de prevención y vigilancia, al seguimiento desde las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando (C2) y a los reportes que realiza la propia población cuando detecta este tipo de conductas.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que la instrucción de la administración municipal es mantener una supervisión permanente para frenar el depósito ilegal de residuos en la vía pública y en predios no autorizados. En ese sentido, explicó que la estrategia no recae únicamente en la Policía Ambiental, sino que también involucra al resto de los agrupamientos de la corporación, con el objetivo de reforzar la presencia en distintos sectores de la ciudad y prevenir nuevas faltas. Por su parte, Jéssica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas, al considerar que la participación social resulta clave para detectar a quienes tiran escombro o basura en lugares indebidos.

La funcionaria recordó que la población puede reportar estos hechos al 844 414 1114 de la Policía Municipal, al 844 893 0909 correspondiente al ChatBot de la Comisaría de Seguridad, así como a través de los Grupos de Seguridad de WhatsApp.

Con estas medidas, la autoridad municipal busca contener una práctica que afecta la imagen urbana, genera focos de contaminación y deteriora espacios comunes, al tiempo que insiste en la corresponsabilidad ciudadana para mantener limpia la ciudad.

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