FUTFEST Saltillo 2026: el festival que transformó el Biblioparque Norte en el corazón de la diversión familiar

Miles de familias han encontrado en el FUTFEST Saltillo 2026 el escenario perfecto para reunirse, divertirse y crear recuerdos inolvidables. El festival, que se realiza en el Biblioparque Norte, ha logrado posicionarse como el evento más completo del verano en la capital coahuilense al combinar fútbol internacional, conciertos de primer nivel y entretenimiento para todas las edades. El presidente municipal, Javier Díaz González, reconoció la aceptación masiva que ha tenido esta iniciativa entre los saltillenses y turistas que llegan de diversas partes del país.

“Nos da mucho gusto ver a las familias disfrutar este espacio. Pensamos en un festival para convivir, pasar un buen rato y ofrecer actividades para todas las edades; eso es lo que hoy se vive en el FUTFEST Saltillo 2026”, declaró el edil.

La oferta artística ha sido uno de los grandes imanes del evento. Agrupaciones emblemáticas como Bronco, Vagón Chicano y Liberación, junto con la participación de Moy Bobadilla, han puesto a bailar a miles de asistentes en el escenario principal. El esperado Colombianazo también se sumó a la fiesta, consolidando noches de música y celebración que quedarán grabadas en la memoria de los visitantes. El FUTFEST Saltillo 2026 va mucho más allá de la música en vivo. Los aficionados al fútbol pueden disfrutar de partidos internacionales transmitidos en pantalla gigante, una experiencia que ha congregado a cientos de familias en cada encuentro. Para los más pequeños y los jóvenes, el festival cuenta con juegos mecánicos, áreas de videojuegos y diversas activaciones interactivas. La zona gastronómica complementa la experiencia con opciones para todos los paladares.

¿Cómo asistir? El acceso tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla o 68 pesos mediante la plataforma tickettogo.com.mx. Los boletos también pueden adquirirse en cualquier sucursal de JR Sombreros. El festival permanecerá abierto hasta el 19 de julio, con una agenda que promete más conciertos, transmisiones deportivas y actividades recreativas que mantendrán vivo el espíritu de convivencia que ha caracterizado a esta celebración.

Publicidad