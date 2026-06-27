FUTFEST Saltillo 2026: el festival que transformó el Biblioparque Norte en el corazón de la diversión familiar

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    FUTFEST Saltillo 2026: el festival que transformó el Biblioparque Norte en el corazón de la diversión familiar
    Con partidos internacionales, gastronomía y zonas de entretenimiento, el festival ofrece una experiencia distinta para visitantes de todas las edades. CORTESÍA

El festival permanecerá abierto hasta el 19 de julio con una agenda que incluye partidos internacionales, espectáculos musicales y actividades recreativas para todas las edades

Miles de familias han encontrado en el FUTFEST Saltillo 2026 el escenario perfecto para reunirse, divertirse y crear recuerdos inolvidables. El festival, que se realiza en el Biblioparque Norte, ha logrado posicionarse como el evento más completo del verano en la capital coahuilense al combinar fútbol internacional, conciertos de primer nivel y entretenimiento para todas las edades.

El presidente municipal, Javier Díaz González, reconoció la aceptación masiva que ha tenido esta iniciativa entre los saltillenses y turistas que llegan de diversas partes del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-alista-recibimiento-a-roberto-carlos-en-el-futfest-LG21728434
$!La cartelera musical y las actividades recreativas han convertido al FUTFEST Saltillo 2026 en uno de los principales puntos de encuentro familiar de la ciudad.
La cartelera musical y las actividades recreativas han convertido al FUTFEST Saltillo 2026 en uno de los principales puntos de encuentro familiar de la ciudad. CORTESÍA

“Nos da mucho gusto ver a las familias disfrutar este espacio. Pensamos en un festival para convivir, pasar un buen rato y ofrecer actividades para todas las edades; eso es lo que hoy se vive en el FUTFEST Saltillo 2026”, declaró el edil.

$!El alcalde Javier Díaz y su esposa Luly López, han asistido a los partidos de México en las instalaciones del festival, que ha reunido a miles de visitantes este verano.
El alcalde Javier Díaz y su esposa Luly López, han asistido a los partidos de México en las instalaciones del festival, que ha reunido a miles de visitantes este verano. CORTESÍA

La oferta artística ha sido uno de los grandes imanes del evento. Agrupaciones emblemáticas como Bronco, Vagón Chicano y Liberación, junto con la participación de Moy Bobadilla, han puesto a bailar a miles de asistentes en el escenario principal. El esperado Colombianazo también se sumó a la fiesta, consolidando noches de música y celebración que quedarán grabadas en la memoria de los visitantes.

El FUTFEST Saltillo 2026 va mucho más allá de la música en vivo. Los aficionados al fútbol pueden disfrutar de partidos internacionales transmitidos en pantalla gigante, una experiencia que ha congregado a cientos de familias en cada encuentro.

Para los más pequeños y los jóvenes, el festival cuenta con juegos mecánicos, áreas de videojuegos y diversas activaciones interactivas. La zona gastronómica complementa la experiencia con opciones para todos los paladares.

$!Familias saltillenses disfrutan de una noche de conciertos en el escenario principal del FUTFEST Saltillo 2026, en el Biblioparque Norte.
Familias saltillenses disfrutan de una noche de conciertos en el escenario principal del FUTFEST Saltillo 2026, en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

¿Cómo asistir?

El acceso tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla o 68 pesos mediante la plataforma tickettogo.com.mx. Los boletos también pueden adquirirse en cualquier sucursal de JR Sombreros.

El festival permanecerá abierto hasta el 19 de julio, con una agenda que promete más conciertos, transmisiones deportivas y actividades recreativas que mantendrán vivo el espíritu de convivencia que ha caracterizado a esta celebración.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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