Roberto Carlos confirma nueva fecha para visitar el FutFest Saltillo 2026

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    Roberto Carlos confirma nueva fecha para visitar el FutFest Saltillo 2026
    Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil y figura del Real Madrid, visitará el FutFest Saltillo 2026 el próximo 2 de julio tras reprogramar su agenda. FOTO: ESPECIAL

La leyenda brasileña Roberto Carlos reprogramó su visita al FutFest Saltillo 2026 y confirmó que convivirá con los aficionados en julio en el Biblioparque Norte

La afición de Saltillo ya tiene nueva fecha para ver de cerca a una leyenda mundial. Roberto Carlos, exfigura de la Selección de Brasil y del Real Madrid, anunció que su visita al FutFest Saltillo 2026 será el jueves 2 de julio en el Biblioparque Norte.

A través de un mensaje dirigido a los asistentes, el campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002 ofreció una disculpa por el cambio de agenda y confirmó su presencia en el evento que forma parte de las actividades mundialistas en la capital de Coahuila.

“Perdón por haber cambiado la fecha, pero por motivos de trabajo, no hay como cambiar aquí. Yo estaré con vosotros todos, ahí el día 2 de julio, nos vemos ahí en el FutFest Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte”, expresó el exlateral brasileño.

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La visita de Roberto Carlos se perfila como uno de los momentos más esperados del festival, al tratarse de uno de los laterales izquierdos más reconocidos en la historia del futbol, recordado por su potencia, tiros libres y títulos con Brasil y el Real Madrid.

El horario exacto de su aparición será dado a conocer próximamente, por lo que se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales para llegar con anticipación.

El FutFest Saltillo 2026 mantiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y 68 pesos mediante tickettogo.com.mx. Los boletos también están disponibles en sucursales de JR Sombreros.

Además de Roberto Carlos, el festival ofrece transmisión de partidos internacionales, juegos mecánicos, activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, gastronomía y venta de souvenirs para vivir el ambiente del Mundial en Saltillo.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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