Roberto Carlos confirma nueva fecha para visitar el FutFest Saltillo 2026

La afición de Saltillo ya tiene nueva fecha para ver de cerca a una leyenda mundial. Roberto Carlos, exfigura de la Selección de Brasil y del Real Madrid, anunció que su visita al FutFest Saltillo 2026 será el jueves 2 de julio en el Biblioparque Norte.

A través de un mensaje dirigido a los asistentes, el campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002 ofreció una disculpa por el cambio de agenda y confirmó su presencia en el evento que forma parte de las actividades mundialistas en la capital de Coahuila.

“Perdón por haber cambiado la fecha, pero por motivos de trabajo, no hay como cambiar aquí. Yo estaré con vosotros todos, ahí el día 2 de julio, nos vemos ahí en el FutFest Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte”, expresó el exlateral brasileño.