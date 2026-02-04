Por recoger un garrafón, mujer pierde el control y se estrella contra árbol, en Saltillo

Al intentar recoger un garrafón de agua que se le cayó del lado del pasajero dentro de su automóvil, una mujer perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un árbol ubicado en el camellón central del bulevar Miguel Hidalgo, en Saltillo.

El accidente fue reportado alrededor de las 08:15 horas al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Pierde el control y se impacta contra ballenas vehiculares en Saltillo