Por recoger un garrafón, mujer pierde el control y se estrella contra árbol, en Saltillo
El accidente dejó únicamente daños materiales, por lo que la conductora solicitó la intervención de su aseguradora para cubrir los gastos ocasionados
Al intentar recoger un garrafón de agua que se le cayó del lado del pasajero dentro de su automóvil, una mujer perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un árbol ubicado en el camellón central del bulevar Miguel Hidalgo, en Saltillo.
El accidente fue reportado alrededor de las 08:15 horas al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.
La conductora fue identificada como Eunice ¨N¨, de 44 años de edad, quien circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet Cavalier, sobre el citado bulevar. Al llegar a la altura de la Calle 12, perdió el control del automóvil.
De acuerdo con la versión de la automovilista, el garrafón de agua que transportaba en el asiento del copiloto se ladeó, por lo que intentó sujetarlo y acomodarlo para evitar que cayera. Sin embargo, al realizar dicha maniobra, movió el volante de manera involuntaria, lo que provocó que la unidad se desviara de su trayectoria.
El vehículo subió al camellón central y se impactó contra un árbol, el cual resultó sin daños aparentes, mientras que el automóvil presentó afectaciones en la carrocería y en el neumático delantero del lado izquierdo.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. La conductora solicitó la presencia de su aseguradora para hacerse cargo de los gastos derivados del percance.