Prevén mejora en temperaturas en Saltillo tras frente frío y caída de aguanieve

El director de Protección Civil de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, explicó que la combinación de lluvia y bajas temperaturas obligó a reforzar recorridos nocturnos y de madrugada para revisar puentes y vialidades, con el fin de prevenir accidentes por posible congelamiento en la superficie de rodamiento.

Detalló que, aunque el frente frío 32 generó temperaturas bajas, no trajo consigo un alto contenido de humedad, lo que redujo el riesgo en vialidades. “La lluvia combinada con temperaturas bajas nos mueve a revisar durante las noches y madrugadas los puentes para verificar que no tengan congelamiento y, en caso de que se presentara, aplicar sal como lo hemos hecho en años anteriores”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Brigadas municipales realizan jornadas de limpieza en diversos sectores

Indicó que el pasado fin de semana se registró un fenómeno poco común, con una ligera caída de aguanieve durante algunos minutos en sectores del oriente y sureste de la ciudad. “Fue una caída muy ligera, no causó ningún incidente y no tuvimos reportes de personas con problemas por esta situación”, afirmó.

En relación con el fallecimiento de una persona en situación de calle, el funcionario precisó que aún se está a la espera de los dictámenes oficiales para conocer las causas. “Tenemos que esperar el reporte del Semefo y de la Fiscalía, que son quienes determinan las causas reales del fallecimiento”, dijo.

Agregó que, pese a las bajas temperaturas recientes, no se han registrado muertes por intoxicación derivadas del uso de calentadores, gracias a las campañas preventivas que se han difundido. “No hemos tenido ninguna persona que haya perdido la vida por intoxicación. Seguimos pidiendo que apaguen los calentadores y cierren bien las válvulas durante la noche”, señaló, además de reiterar el llamado a no utilizar carbón o braseros dentro de viviendas.

Finalmente, Martínez Ávalos, adelantó que el pronóstico para los próximos días es favorable, con una mejora paulatina en las temperaturas mínimas y máximas. “Se esperan bajas probabilidades de lluvia en los próximos tres días y a partir de mañana hay una mejora en las mínimas, con cinco grados, siete el martes y hasta 23 grados de máxima”, dijo, aunque advirtió que hacia el viernes podría presentarse un nuevo descenso ligero, por lo que se mantendrá el monitoreo preventivo.