Ramos Arizpe: Brigadas municipales realizan jornadas de limpieza en diversos sectores

Coahuila
/ 1 febrero 2026
    Ramos Arizpe: Brigadas municipales realizan jornadas de limpieza en diversos sectores
    Continúan labores de limpieza y orden en distintos puntos de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Las acciones fueron ejecutadas por brigadas operativas y el área de Parques y Jardines

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de conservar en mejores condiciones los espacios públicos y fortalecer la imagen urbana del municipio, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de las brigadas operativas y el área de Parques y Jardines, llevó a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad.

Entre las acciones realizadas se encuentra la limpieza general, recolección de basura y retiro de escombro en la plaza Ingeniero Eufragio Sandoval Rodríguez, ubicada en la colonia El Escorial, así como labores similares sobre el bulevar Óscar Flores Tapia.

Asimismo, se efectuaron trabajos de barrido manual, retiro de escombro y deshierbe en la plaza Tula, en la colonia Analco, además de labores de deshierbe en los alrededores de la Universidad Tecnológica de Coahuila.

De igual forma, las brigadas municipales brindaron apoyo en la recolección de basura del programa Ola Verde, sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, como parte de las acciones coordinadas para fortalecer el cuidado del entorno y promover una ciudad más limpia.

El objetivo es mejorar las condiciones de los espacios públicos y la imagen urbana.
El objetivo es mejorar las condiciones de los espacios públicos y la imagen urbana. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas labores forman parte de un esfuerzo permanente por mantener a Ramos Arizpe como una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos dignos para las familias.

“Seguimos trabajando todos los días para mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios dignos a las familias de Ramos Arizpe; estas acciones son resultado del trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía”, expresó.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar con estas labores en distintos sectores del municipio e invitó a la población a colaborar en el cuidado de parques, plazas y vialidades, manteniendo limpios los espacios públicos.

