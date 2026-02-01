Ramos Arizpe: Brigadas municipales realizan jornadas de limpieza en diversos sectores

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de conservar en mejores condiciones los espacios públicos y fortalecer la imagen urbana del municipio, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de las brigadas operativas y el área de Parques y Jardines, llevó a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad.

Entre las acciones realizadas se encuentra la limpieza general, recolección de basura y retiro de escombro en la plaza Ingeniero Eufragio Sandoval Rodríguez, ubicada en la colonia El Escorial, así como labores similares sobre el bulevar Óscar Flores Tapia.

Asimismo, se efectuaron trabajos de barrido manual, retiro de escombro y deshierbe en la plaza Tula, en la colonia Analco, además de labores de deshierbe en los alrededores de la Universidad Tecnológica de Coahuila.

De igual forma, las brigadas municipales brindaron apoyo en la recolección de basura del programa Ola Verde, sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, como parte de las acciones coordinadas para fortalecer el cuidado del entorno y promover una ciudad más limpia.