‘Proyecto fue revisado y cumple con las normativas’, responde Municipio sobre construcción al norte de Saltillo

La desarrolladora Grupo Galería aclaró que no son bodegas industriales, sino un parque logístico comercial diseñado para evitar impactos negativos en la zona

En respuesta a las inquietudes de los vecinos de colonias como Los Cedros y la privada La Palma , ubicadas en el norte de la ciudad , la desarrolladora Grupo Galería y la Dirección de Desarrollo Urbano de Saltillo aclararon que el proyecto en construcción sobre el bulevar Venustiano Carranza no se trata de un pequeño parque industrial como se había especulado, sino de un parque logístico comercial que no generará impactos negativos para los residentes.

En entrevista con VANGUARDIA , representantes de la desarrolladora y la autoridad municipal explicaron que el proyecto está diseñado para no afectar a los vecinos. Según Grupo Galería, se trata de un parque logístico comercial con bodegas que contarán con un showroom en la parte frontal y un sistema de “cross-docking” en la parte trasera, lo que permitirá que la mercancía ingrese sin generar molestias a los residentes cercanos.

Es importante señalar que el circuito no está diseñado para la entrada y salida de trailers. Según los representantes de la desarrolladora, este proyecto es menos invasivo en comparación con otras opciones, como un centro comercial o un desarrollo habitacional, los cuales generarían un mayor tráfico en la zona.

Castro también destacó que el proyecto fue evaluado por diversas dependencias, como ecología estatal y municipal, así como protección civil, y que se tomaron en cuenta factores como el impacto vial y los accesos al lugar.

Grupo Galería indicó que anteriormente se realizaron reuniones con algunos vecinos, quienes fueron informados sobre los planes del proyecto. Sin embargo, según denuncias recibidas por VANGUARDIA, no hubo un consenso previo entre las partes. En este sentido, la funcionaria municipal aclaró que, conforme a la normativa vigente, no están obligados a consultar a la comunidad antes de iniciar el proyecto. El proceso de aprobación del uso de suelo y los permisos necesarios se realizó conforme a las regulaciones establecidas, las cuales no requieren el consentimiento explícito de los residentes cercanos.