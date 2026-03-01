Público de Saltillo grita ‘fraude’ en concierto, tras ausencia de Néstor Daniel, voz original de Los Terrícolas
Asistentes a un concierto en Saltillo manifestaron su molestia al no presentarse Néstor Daniel, voz original de Los Terrícolas; el artista atribuyó su ausencia al incumplimiento de contrato por parte de la empresa organizadora
Momentos de inconformidad se vivieron durante un concierto en Saltillo luego de que el cantante Néstor Daniel, reconocido como la voz original de la agrupación Los Terrícolas, no se presentara en el evento programado, lo que generó reclamos por parte del público que había adquirido boletos para el espectáculo.
Durante el evento, asistentes expresaron su molestia con gritos de “¡fraude, fraude!”, al percatarse de la ausencia del artista principal, ya que apenas una hora antes habían anunciado en sus redes sociales que no se presentaría. La situación provocó decepción entre seguidores que acudieron con la expectativa de presenciar su actuación en vivo.
ATRIBUYEN AUSENCIA A INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
A través de un comunicado oficial, la oficina de representación de “Los Terrícolas de Néstor Daniel” informó que el cantante no pudo presentarse debido al incumplimiento de contrato por parte de la empresa organizadora, situación que —aseguraron— fue ajena a la voluntad del intérprete.
En el documento, el equipo del artista señaló que siempre han procurado cumplir con sus compromisos cuando las condiciones acordadas se respetan, y lamentaron los inconvenientes generados al público de Saltillo.
“Esta decisión es completamente ajena a la voluntad del artista y de su equipo de trabajo. Siempre hemos mantenido un profundo respeto por nuestro público y cumplimos cada uno de nuestros compromisos cuando las condiciones pactadas se respetan de manera profesional”, se indicó en el comunicado.
OFRECEN DISCULPA A SEGUIDORES
Asimismo, el representante del cantante ofreció una disculpa a los asistentes que esperaban verlo en el escenario y expresó su intención de regresar en el futuro para ofrecer el espectáculo previsto.
“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda causar y ofrecemos una sincera disculpa a todos nuestros seguidores que esperaban acompañarnos esta noche”, agrega el posicionamiento oficial.
El documento también señala que el artista mantiene su interés en reencontrarse con el público saltillense en una próxima fecha, bajo condiciones que garanticen el cumplimiento del espectáculo.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura pública por parte de la empresa organizadora del evento respecto a los señalamientos de incumplimiento contractual.
Mientras tanto, los asistentes expresaron su inconformidad ante lo ocurrido, al considerar que la ausencia del artista principal afectó directamente la experiencia por la que habían pagado, generando exigencias de aclaración sobre lo sucedido.