Público de Saltillo grita ‘fraude’ en concierto, tras ausencia de Néstor Daniel, voz original de Los Terrícolas

Momentos de inconformidad se vivieron durante un concierto en Saltillo luego de que el cantante Néstor Daniel, reconocido como la voz original de la agrupación Los Terrícolas, no se presentara en el evento programado, lo que generó reclamos por parte del público que había adquirido boletos para el espectáculo.

Durante el evento, asistentes expresaron su molestia con gritos de “¡fraude, fraude!”, al percatarse de la ausencia del artista principal, ya que apenas una hora antes habían anunciado en sus redes sociales que no se presentaría. La situación provocó decepción entre seguidores que acudieron con la expectativa de presenciar su actuación en vivo.

ATRIBUYEN AUSENCIA A INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

A través de un comunicado oficial, la oficina de representación de “Los Terrícolas de Néstor Daniel” informó que el cantante no pudo presentarse debido al incumplimiento de contrato por parte de la empresa organizadora, situación que —aseguraron— fue ajena a la voluntad del intérprete.

En el documento, el equipo del artista señaló que siempre han procurado cumplir con sus compromisos cuando las condiciones acordadas se respetan, y lamentaron los inconvenientes generados al público de Saltillo.

“Esta decisión es completamente ajena a la voluntad del artista y de su equipo de trabajo. Siempre hemos mantenido un profundo respeto por nuestro público y cumplimos cada uno de nuestros compromisos cuando las condiciones pactadas se respetan de manera profesional”, se indicó en el comunicado.