Compañía de Ópera de Saltillo inaugura temporada ‘Trilogía’ con exitoso concierto dedicado al Bel Canto

El programa ofreció un recorrido por el repertorio del bel canto italiano, un estilo que marcó el desarrollo de la ópera en el siglo XIX y que se distingue por la exigencia técnica vocal, la precisión interpretativa y la capacidad expresiva de los cantantes.

Con dos funciones que registraron una favorable respuesta del público, la Compañía de Ópera de Saltillo inauguró su temporada primavera-verano “Trilogía” con el concierto “Elogio del Bel Canto”, presentado este fin de semana en el Centro Cultural Casa Purcell, uno de los recintos más emblemáticos para la música de cámara en la ciudad.

IMPULSAN OFERTA CULTURAL EN LA CIUDAD

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que este tipo de presentaciones forman parte de la agenda cultural impulsada por la actual administración municipal, orientada a fortalecer el acceso a las artes escénicas y consolidar a Saltillo como un referente cultural en la región.

Señaló que el trabajo de la Compañía de Ópera de Saltillo ha logrado consolidar un público cada vez más interesado en este género, gracias al nivel artístico de sus producciones y al compromiso de sus integrantes con la calidad interpretativa.

“El público ha respondido de manera muy positiva a las presentaciones de la compañía, lo que refleja el interés creciente por este tipo de propuestas musicales en nuestra ciudad”, expresó.

REPERTORIO DESTACA ESPLENDOR DEL BEL CANTO ITALIANO

El concierto estuvo bajo la dirección musical de Alejandro Reyes Valdés, con la producción de Abdiel Mendoza y el acompañamiento en el piano de Eric Valdés Marines, quienes contribuyeron a dar forma a un programa enfocado en resaltar las características esenciales del bel canto.

Las interpretaciones estuvieron a cargo de los cantantes Valeria Oregón, Eduardo Canela, Cintli Cruz, Wicho Caro, Judith Nuncio, Samantha Rodríguez, Alioth Gaitán, Dayan García, Ernesto Barrientos, Eva Morón, Aimeé Tamayo, Keila Martínez y Marco Valenzuela, quienes ofrecieron diversas piezas representativas de este estilo operístico.

El repertorio incluyó obras de Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini y Gaetano Donizetti, compositores considerados pilares del bel canto y cuya música se caracteriza por la elegancia melódica, la riqueza expresiva y el virtuosismo vocal.