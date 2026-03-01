Compañía de Ópera de Saltillo inaugura temporada ‘Trilogía’ con exitoso concierto dedicado al Bel Canto

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 1 marzo 2026
    Compañía de Ópera de Saltillo inaugura temporada ‘Trilogía’ con exitoso concierto dedicado al Bel Canto
    El programa reunió a destacados intérpretes locales bajo la dirección musical de Alejandro Reyes Valdés, con un repertorio dedicado a los grandes compositores del bel canto italiano. CORTESÍA

La Compañía de Ópera de Saltillo inició su temporada primavera-verano “Trilogía” con dos funciones del concierto “Elogio del Bel Canto”

Con dos funciones que registraron una favorable respuesta del público, la Compañía de Ópera de Saltillo inauguró su temporada primavera-verano “Trilogía” con el concierto “Elogio del Bel Canto”, presentado este fin de semana en el Centro Cultural Casa Purcell, uno de los recintos más emblemáticos para la música de cámara en la ciudad.

El programa ofreció un recorrido por el repertorio del bel canto italiano, un estilo que marcó el desarrollo de la ópera en el siglo XIX y que se distingue por la exigencia técnica vocal, la precisión interpretativa y la capacidad expresiva de los cantantes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026

$!Las voces de la Compañía de Ópera de Saltillo ofrecieron un recorrido por el repertorio del bel canto italiano, destacando la técnica vocal y la expresividad en el escenario del Centro Cultural Casa Purcell.
Las voces de la Compañía de Ópera de Saltillo ofrecieron un recorrido por el repertorio del bel canto italiano, destacando la técnica vocal y la expresividad en el escenario del Centro Cultural Casa Purcell. CORTESÍA

IMPULSAN OFERTA CULTURAL EN LA CIUDAD

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que este tipo de presentaciones forman parte de la agenda cultural impulsada por la actual administración municipal, orientada a fortalecer el acceso a las artes escénicas y consolidar a Saltillo como un referente cultural en la región.

Señaló que el trabajo de la Compañía de Ópera de Saltillo ha logrado consolidar un público cada vez más interesado en este género, gracias al nivel artístico de sus producciones y al compromiso de sus integrantes con la calidad interpretativa.

“El público ha respondido de manera muy positiva a las presentaciones de la compañía, lo que refleja el interés creciente por este tipo de propuestas musicales en nuestra ciudad”, expresó.

REPERTORIO DESTACA ESPLENDOR DEL BEL CANTO ITALIANO

El concierto estuvo bajo la dirección musical de Alejandro Reyes Valdés, con la producción de Abdiel Mendoza y el acompañamiento en el piano de Eric Valdés Marines, quienes contribuyeron a dar forma a un programa enfocado en resaltar las características esenciales del bel canto.

Las interpretaciones estuvieron a cargo de los cantantes Valeria Oregón, Eduardo Canela, Cintli Cruz, Wicho Caro, Judith Nuncio, Samantha Rodríguez, Alioth Gaitán, Dayan García, Ernesto Barrientos, Eva Morón, Aimeé Tamayo, Keila Martínez y Marco Valenzuela, quienes ofrecieron diversas piezas representativas de este estilo operístico.

El repertorio incluyó obras de Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini y Gaetano Donizetti, compositores considerados pilares del bel canto y cuya música se caracteriza por la elegancia melódica, la riqueza expresiva y el virtuosismo vocal.

$!La Compañía de Ópera de Saltillo inauguró su temporada primavera-verano “Trilogía” con dos presentaciones del concierto “Elogio del Bel Canto” en el Centro Cultural Casa Purcell.
La Compañía de Ópera de Saltillo inauguró su temporada primavera-verano “Trilogía” con dos presentaciones del concierto “Elogio del Bel Canto” en el Centro Cultural Casa Purcell. CORTESÍA

DESTACAN VALOR ARTÍSTICO Y TÉCNICO DEL PROGRAMA

“El elogio del Bel Canto” rindió homenaje a una tradición musical que privilegia la pureza del sonido, el control técnico y la capacidad de transmitir emociones a través del fraseo y la ornamentación vocal, elementos que constituyen la esencia de este género.

Con este concierto, la Compañía de Ópera de Saltillo marca el inicio de su temporada “Trilogía”, con la que busca acercar al público a distintos repertorios operísticos mediante propuestas de alta calidad artística.

Las autoridades culturales informaron que las próximas presentaciones serán anunciadas oportunamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de continuar promoviendo la difusión de la ópera y fortalecer la vida cultural en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Conciertos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

Selección de los editores
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG
La Secretaría de Relaciones Exteriores ya había alertado a connacionales sobre la situación.

Llama Claudia Sheinbaum a la paz ante tensiones en Medio Oriente
La policía de élite de Chiapas —conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)— aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Narconómina del CJNG salplica a la fuerza de elite Pakal de Chiapas
Los bombardeos han sido justificados por el gobierno estadounidense en nombre de la seguridad nacional.

De Venezuela a Irán: estos son los bombardeos ordenados por Trump en su segundo mandato
Desde su cuenta oficial de X, Donald Trump afirmó que es el ‘momento perfecto’ para que el pueblo de Irán retome su gobierno

Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X
Un submarino israelí en la bahía de Haifa, en el norte de Israel, el sábado 28 de febrero de 2026, después de que Israel emitiera una alerta nacional tras sus ataques contra Irán.

Prevén variaciones en precios del petróleo por ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno