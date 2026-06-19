‘Quiero crear más oportunidades y lugares seguros para los niños’: Harrison Barnes, jugador de la NBA, en Saltillo

Esta mañana, el jugador de la NBA Harrison Barnes encabezó la entrega de espacios deportivos renovados en Saltillo, reafirmando su compromiso con la comunidad e inaugurando una cancha rehabilitada en una plaza pública de la ciudad. El alero de los Spurs de San Antonio acudió acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, con el objetivo de impulsar el deporte local y constatar el impacto de los proyectos de infraestructura social y recreativa en favor de la niñez.

“Saltillo es obviamente un lugar muy especial, así que estoy emocionado de estar aquí por segunda vez y ver esta cancha. Y luego tenemos un proyecto más que ver después de este”, detalló Barnes al iniciar el evento. Al ser cuestionado sobre la relevancia del deporte para los menores del sector, el jugador destacó la calidez de los habitantes de la capital: “Sí, es muy especial para mí y para mi familia porque la comunidad y los niños, el apoyo de la comunidad es increíble”. En ese mismo sentido, la estrella del baloncesto recalcó el propósito principal de su visita a Coahuila: “Yo quiero crear más oportunidades y lugares seguros para los niños para jugar al baloncesto o jugar afuera”.

Respecto al panorama de infraestructura, el jugador reconoció las necesidades actuales: “Hay muchas, muchas canchas aquí que necesitan renovarse y yo espero que en el futuro pueda construir más espacios y canchas para ayudar”. Al recordar el cierre del torneo con su equipo, se mostró optimista: “Esa temporada fue muy especial y no logramos nuestra meta, pero la próxima semana estamos listos. Yo creo en la organización, nuestros compañeros, nuestros entrenadores”. Para concluir, el seleccionado estadounidense envió un mensaje para motivar a los jóvenes deportistas locales que sueñan con llegar al profesionalismo: “Es el trabajo cada día... pero el amor por el baloncesto es lo más importante. Todos necesitan ese amor”.

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