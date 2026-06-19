Joven reportada como desaparecida en Ramos Arizpe denuncia presunto acoso sexual por parte de su padrastro

Una adolescente de 17 años, reportada como desaparecida en los días recientes en Ramos Arizpe, apareció denunciando que la forzada separación de su familia tenía origen en una serie de episodios de acoso sexual por parte de su padrastro.

Fue a través de redes sociales que el caso cobró relevancia, luego de que la menor de edad, de nombre Dayana “N”, reportó —tras la emisión de la ficha de búsqueda que promovió su madre— que se encontraba bien, en un lugar seguro, e hizo el primer señalamiento contra su padrastro.

De acuerdo con los testimonios que la adolescente ha vertido en sus redes, fue a los 11 años la primera ocasión en que fue víctima de situaciones de acoso por parte de la pareja de su madre.

En los videos, la joven también señala a su madre de no actuar u omitir que el padrastro estaría cometiendo un delito de índole sexual al interior del domicilio, donde Dayana asegura que, incluso, se le ha grabado al interior del baño.

“Si yo no estoy contigo es por algo, si no me dejan estar contigo es por algo, y por algo estoy con mi abuela. Espero y comprendas el dolor de hija que es que su propia madre las traicione de esta manera; estás haciendo hasta lo imposible para que yo quede como una loca”, dijo la adolescente en sus redes sociales.

Todavía en las primeras horas de este viernes, la joven realizó una actualización donde se observó un nuevo intercambio con su madre, quien por su parte, mientras pidió la reunificación, aseguró que no habría encubrimiento y que estará atenta a la justicia que derive del caso.

Hasta el momento, las autoridades de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), así como la Fiscalía Especializada, no han informado cuáles son las acciones que se han tomado en el caso, ni si la denuncia contra el padrastro por el delito de acoso ya fue formalizada.