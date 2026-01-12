Ramos Arizpe busca reforzar su cuerpo policial ante crecimiento poblacional

El secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Alejandro Rodríguez Farías, anunció que la convocatoria para integrarse a la Policía Municipal se mantendrá abierta de forma permanente para fortalecer la vigilancia en la ciudad.

Rodríguez Farías explicó que esta es una instrucción directa del alcalde Tomás Gutiérrez para mejorar el servicio y garantizar la seguridad de los ciudadanos ante el constante desarrollo que presenta el municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27

“La intención es llegar a los 200 elementos, que sean 200 los elementos y pudiéramos superar estas cifras... para poder brindar un mejor servicio todavía”, señaló el secretario respecto a la meta de reclutamiento.

El funcionario reconoció que existe un déficit de efectivos, de acuerdo con los lineamientos de seguridad, los cuales sugieren un número determinado de oficiales por cada mil habitantes para una cobertura óptima.

“El último censo arrojaba 120 mil o 130 mil, pero estoy seguro de que somos alrededor de 150 mil habitantes los que conforman la población del municipio”, puntualizó el funcionario sobre el reto demográfico actual.

Los interesados deben presentarse en la Dirección de Seguridad Pública con su documentación básica y el certificado de preparatoria terminada, que es el nivel de escolaridad mínimo requerido por la institución.

Además, el secretario subrayó que los aspirantes deberán aprobar los exámenes de control y confianza, un proceso que calificó como riguroso pero indispensable para cumplir con la legalidad vigente.

“Deben acreditar las pruebas de control, que es un procedimiento un poco complicado, un poco largo, pero la intención es que cumplan con todos los lineamientos que establece la ley”, afirmó Rodríguez Farías.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ramos Arizpe operativos y atención social ante bajas temperaturas

Una vez integrados, los oficiales podrán especializarse en agrupamientos como la Policía Verde, la Policía Industrial, la unidad canina o el centro de monitoreo de cámaras de vigilancia C2.

“Dependiendo de las aptitudes que tenga cualquiera de los elementos, podrían integrarse a estos grupos específicos, aunque la intención inicial es robustecer el cuerpo de la Policía”, concluyó el funcionario municipal.