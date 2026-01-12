Refuerza Ramos Arizpe operativos y atención social ante bajas temperaturas

Saltillo
/ 12 enero 2026
    Refuerza Ramos Arizpe operativos y atención social ante bajas temperaturas
    Personal municipal realizó rondines preventivos en distintos puntos de Ramos Arizpe ante las lluvias recientes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que se cuenta con presupuesto para contingencias y se mantienen abiertos los albergues municipales

Ante el descenso de temperatura y las lluvias recientes, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el municipio mantiene un despliegue preventivo en colonias y carreteras para salvaguardar a la población vulnerable y garantizar la seguridad vial en la zona industrial.

“Ayer se estuvieron haciendo rondines porque estuvo muy húmedo. Tuvimos tres personas en el albergue, se recogieron tres personas, se van a los albergues. Si alguna persona necesita un refugio, están abiertos y que se comuniquen al 911”, declaró el edil sobre la atención a personas en situación de calle.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura

En el ámbito vial, Gutiérrez destacó que se implementó el operativo carrusel en la autopista Saltillo–Ramos Arizpe para prevenir accidentes. “Las nuevas unidades están manejando para que la gente vaya calmada, despacio... para que vayan a un modo más despacio”, puntualizó el mandatario municipal.

Respecto al apoyo en los sectores habitacionales, el alcalde señaló que han visitado zonas como Cañadas del Mirador y Urbi, donde se reportaron fallas eléctricas. “Hubo un problema con la humedad, algunos cables se sulfataron y estamos al pendiente con la CFE para que se reanude la electricidad”, explicó.

Gutiérrez Merino aseguró que el ayuntamiento cuenta con solvencia para estas acciones: “Ya desde el año pasado nosotros con los presupuestos jugamos un poquito para poder decir: ‘Bueno, tenemos esto para contingencias o para problemas que se llegaran a tener en la sociedad’”.

Añadió que la entrega de hule ha sido prioritaria por las filtraciones en viviendas con techos de madera. “Son las primeras lluviecitas que tienen, empiezan a tener goteras y, sobre todo, cuando dura mucho tiempo la lluvia... pero sí tenemos un presupuesto, lo separamos para este tipo de contingencias”, afirmó.

Finalmente, sobre el ámbito educativo, el alcalde proyectó beneficiar a más de 30 instituciones este año mediante el programa “En escuela. Tú eliges”. “Yo creo que manejar alrededor de unas 30 a 35 escuelas en este año aproximadamente... todo lo relacionado con educación no tenemos ningún problema en el área electoral”, concluyó.

Temas


Frente Frío
Seguridad
operativos

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

