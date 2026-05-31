Ramos Arizpe: jóvenes desafían restricciones y terminan desalojados de la presa Palo Blanco

Dos jóvenes originarios de Zacatecas que se encontraban nadando en la presa Palo Blanco fueron retirados por autoridades municipales debido al riesgo de quedar atrapados en el lodo del lugar.

Personal de Protección Civil de Ramos Arizpe acudió hasta el kilómetro 26 de la antigua carretera Saltillo-Monclova, donde detectó a los visitantes dentro del cuerpo de agua, pese a los señalamientos que advierten sobre el peligro de ingresar a la presa.