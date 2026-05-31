Ramos Arizpe: jóvenes desafían restricciones y terminan desalojados de la presa Palo Blanco
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Los visitantes señalaron que provenían de Zacatecas y que decidieron ingresar al agua sin considerar el peligro ni utilizar equipo de seguridad
Dos jóvenes originarios de Zacatecas que se encontraban nadando en la presa Palo Blanco fueron retirados por autoridades municipales debido al riesgo de quedar atrapados en el lodo del lugar.
Personal de Protección Civil de Ramos Arizpe acudió hasta el kilómetro 26 de la antigua carretera Saltillo-Monclova, donde detectó a los visitantes dentro del cuerpo de agua, pese a los señalamientos que advierten sobre el peligro de ingresar a la presa.
De acuerdo con el director de Protección Civil, Francisco Javier Sánchez, los turistas atendieron las indicaciones y abandonaron el sitio sin que se registraran incidentes. Los jóvenes, identificados como Edwin ¨N¨, de 27 años, y Eduardo ¨N¨, de 17, señalaron que provenían de Zacatecas y que decidieron ingresar al agua sin considerar los riesgos, además de que no portaban chalecos salvavidas.
Las autoridades les informaron sobre el peligro que representa la presa, donde en años anteriores varias personas han quedado atrapadas en el lodo y han perdido la vida por ahogamiento. Protección Civil reiteró que el acceso al agua continúa restringido y advirtió que, pese a la existencia de letreros preventivos, algunos visitantes siguen ignorando las recomendaciones de seguridad.