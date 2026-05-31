Ramos Arizpe: jóvenes desafían restricciones y terminan desalojados de la presa Palo Blanco

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Saltillo
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    Ramos Arizpe: jóvenes desafían restricciones y terminan desalojados de la presa Palo Blanco
    Las autoridades acudieron hasta la presa ubicada en el kilómetro 26 de la antigua carretera Saltillo-Monclova, donde localizaron a los visitantes dentro del agua pese a los señalamientos de advertencia colocados en el lugar. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los visitantes señalaron que provenían de Zacatecas y que decidieron ingresar al agua sin considerar el peligro ni utilizar equipo de seguridad

Dos jóvenes originarios de Zacatecas que se encontraban nadando en la presa Palo Blanco fueron retirados por autoridades municipales debido al riesgo de quedar atrapados en el lodo del lugar.

Personal de Protección Civil de Ramos Arizpe acudió hasta el kilómetro 26 de la antigua carretera Saltillo-Monclova, donde detectó a los visitantes dentro del cuerpo de agua, pese a los señalamientos que advierten sobre el peligro de ingresar a la presa.

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$!De acuerdo con Protección Civil, los jóvenes no portaban chalecos salvavidas y desconocían el peligro que representa el lodo acumulado en la presa, factor que en años anteriores ha provocado tragedias.
De acuerdo con Protección Civil, los jóvenes no portaban chalecos salvavidas y desconocían el peligro que representa el lodo acumulado en la presa, factor que en años anteriores ha provocado tragedias. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con el director de Protección Civil, Francisco Javier Sánchez, los turistas atendieron las indicaciones y abandonaron el sitio sin que se registraran incidentes. Los jóvenes, identificados como Edwin ¨N¨, de 27 años, y Eduardo ¨N¨, de 17, señalaron que provenían de Zacatecas y que decidieron ingresar al agua sin considerar los riesgos, además de que no portaban chalecos salvavidas.

$!Tras dialogar con los visitantes, los rescatistas lograron que abandonaran el cuerpo de agua sin necesidad de realizar maniobras de rescate ni registrarse personas lesionadas.
Tras dialogar con los visitantes, los rescatistas lograron que abandonaran el cuerpo de agua sin necesidad de realizar maniobras de rescate ni registrarse personas lesionadas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las autoridades les informaron sobre el peligro que representa la presa, donde en años anteriores varias personas han quedado atrapadas en el lodo y han perdido la vida por ahogamiento. Protección Civil reiteró que el acceso al agua continúa restringido y advirtió que, pese a la existencia de letreros preventivos, algunos visitantes siguen ignorando las recomendaciones de seguridad.

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