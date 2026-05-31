Sufre joven convulsión al volante y termina impactado contra un poste en Saltillo

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    Sufre joven convulsión al volante y termina impactado contra un poste en Saltillo
    Una médica que transitaba por el sector intervino de inmediato para auxiliar al joven conductor, brindándole atención mientras llegaban los cuerpos de emergencia al sitio del percance. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una médica que pasaba por el lugar brindó los primeros auxilios al conductor antes de la llegada de paramédicos, mientras familiares se hicieron cargo de su atención posterior

Un joven conductor de una plataforma de transporte sufrió una convulsión mientras trasladaba a una pasajera, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara impactándose contra un poste telefónico, en Saltillo.

Una ambulancia de la Cruz Roja acudió para valorar a Alejandro ¨N¨, de 27 años, así como a la pasajera Miriam ¨N¨, de 47 años; sin embargo, ninguno requirió traslado a una institución médica.

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$!El Nissan Versa salió de la carpeta de rodamiento y se estrelló contra la estructura telefónica después de que su conductor presentara una emergencia médica al volante cuando circulaba por la calle Presidente Cárdenas.
El Nissan Versa salió de la carpeta de rodamiento y se estrelló contra la estructura telefónica después de que su conductor presentara una emergencia médica al volante cuando circulaba por la calle Presidente Cárdenas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando el trabajador del volante de la plataforma Familia Seguridad circulaba de poniente a oriente sobre la calle Presidente Cárdenas. Al llegar al cruce con Xicoténcatl, sufrió una convulsión, perdió el control del volante, invadió el carril contrario y posteriormente salió del camino.

La unidad, un Nissan Versa, terminó impactándose de frente contra un poste de madera. Tras el choque, el conductor quedó desorientado durante algunos minutos.

Una médica que transitaba por el lugar intervino de inmediato y brindó los primeros auxilios al joven mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

$!Las autoridades ordenaron el aseguramiento de la unidad involucrada en el accidente, mientras la aseguradora realizará la evaluación de los daños ocasionados al vehículo y al poste.
Las autoridades ordenaron el aseguramiento de la unidad involucrada en el accidente, mientras la aseguradora realizará la evaluación de los daños ocasionados al vehículo y al poste. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Debido a que no presentaba lesiones que ameritaran hospitalización, familiares del conductor se encargaron de trasladarlo a un consultorio particular para una valoración médica más detallada.

Como garantía de los daños ocasionados, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo y ordenaron su traslado a un corralón municipal.

Será la compañía aseguradora la encargada de determinar el monto de los daños materiales ocasionados tanto al automóvil como al poste afectado.

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