Ramos Arizpe: Mujer de 28 años se quita la vida en su domicilio durante la noche del domingo

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Saltillo
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    Ramos Arizpe: Mujer de 28 años se quita la vida en su domicilio durante la noche del domingo
    Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio de la colonia Urbivilla tras el reporte de una mujer inconsciente. MARTÍN ROJAS

La mujer fue localizada sin vida en un domicilio de la colonia Urbivilla; autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos

Una mujer de 28 años fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Urbivilla de Ramos Arizpe, después de que atentara contra su vida, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la noche de ayer domingo.

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Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas en un inmueble localizado en el cruce de las calles Vía de las Vacas y Villa de la Comunidad, donde familiares solicitaron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias tras encontrar a la joven inconsciente, suspendida al interior de la vivienda.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó el fallecimiento.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado y Servicios Periciales realizaban las diligencias de campo y el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca apoyo. En México, la Línea de la Vida brinda atención las 24 horas en el 800 911 2000.

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