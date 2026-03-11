$!Realizan cateo por denuncia de fraude y detienen a un joven, en Saltillo

Con la presencia de diversas autoridades estatales y federales se realizó un cateo la mañana de este miércoles en calles de la colonia Chamizal, en Saltillo. La movilización se registró en la calle Melchor Ocampo, entre Felipe Berriozábal y Pedro Ampudia, donde autoridades de Atención Temprana acudieron con una orden en mano; sin embargo, vecinos y amigos del señalado comenzaron a ponerse agresivos. TE PUEDE INTERESAR: Reportan dos casos nuevos de sarampión; suman siete casos confirmados en Coahuila

Debido a esto se solicitó apoyo a más unidades, arribando otros departamentos de la Fiscalía General del Estado, quienes junto con elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional acudieron para respaldar la diligencia. Durante el operativo fue detenido un joven de nombre Jesús Eduardo, de 24 años, quien era señalado en una denuncia por el delito de fraude, ya que presuntamente se dedica a realizar tandas de grandes cantidades de dinero y posteriormente quedarse con él.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se desprende de al menos nueve denuncias presentadas por personas que aseguran haber sido engañadas mediante una supuesta caja de ahorro en la que se les prometían ganancias de hasta el 70 por ciento. Las autoridades estiman que el monto del fraude podría alcanzar los 487 mil pesos entre los afectados, siendo una de las víctimas quien presuntamente depositó 92 mil pesos dentro de este esquema.

Durante la diligencia también se localizaron diversos objetos que serán integrados a la carpeta de investigación como posibles evidencias relacionadas con la captación ilegal de dinero. La actividad de las autoridades concluyó con la detención del joven y con quejas de vecinos y propietarios del domicilio cateado, quienes señalaron que hubo robo, por lo que también podrían interponer una denuncia por lo sucedido. El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad en el presunto fraude.