Realizan cateo por denuncia de fraude y detienen a un joven, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Realizan cateo por denuncia de fraude y detienen a un joven, en Saltillo
    El operativo se llevó a cabo en la calle Melchor Ocampo, entre Felipe Berriozábal y Pedro Ampudia. ULISES MARTÍNEZ

El detenido es señalado por presuntamente organizar tandas de grandes cantidades de dinero y quedarse con el dinero de los participantes

Con la presencia de diversas autoridades estatales y federales se realizó un cateo la mañana de este miércoles en calles de la colonia Chamizal, en Saltillo.

La movilización se registró en la calle Melchor Ocampo, entre Felipe Berriozábal y Pedro Ampudia, donde autoridades de Atención Temprana acudieron con una orden en mano; sin embargo, vecinos y amigos del señalado comenzaron a ponerse agresivos.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan dos casos nuevos de sarampión; suman siete casos confirmados en Coahuila

$!Elementos de la Fiscalía, Sedena, Marina y Guardia Nacional participaron en el operativo.
Elementos de la Fiscalía, Sedena, Marina y Guardia Nacional participaron en el operativo. ULISES MARTÍNEZ

Debido a esto se solicitó apoyo a más unidades, arribando otros departamentos de la Fiscalía General del Estado, quienes junto con elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional acudieron para respaldar la diligencia.

Durante el operativo fue detenido un joven de nombre Jesús Eduardo, de 24 años, quien era señalado en una denuncia por el delito de fraude, ya que presuntamente se dedica a realizar tandas de grandes cantidades de dinero y posteriormente quedarse con él.

$!Realizan cateo por denuncia de fraude y detienen a un joven, en Saltillo

De acuerdo con las investigaciones, el caso se desprende de al menos nueve denuncias presentadas por personas que aseguran haber sido engañadas mediante una supuesta caja de ahorro en la que se les prometían ganancias de hasta el 70 por ciento.

Las autoridades estiman que el monto del fraude podría alcanzar los 487 mil pesos entre los afectados, siendo una de las víctimas quien presuntamente depositó 92 mil pesos dentro de este esquema.

$!Un joven de 24 años fue detenido durante la diligencia por una denuncia de presunto fraude.
Un joven de 24 años fue detenido durante la diligencia por una denuncia de presunto fraude. ULISES MARTÍNEZ

Durante la diligencia también se localizaron diversos objetos que serán integrados a la carpeta de investigación como posibles evidencias relacionadas con la captación ilegal de dinero.

La actividad de las autoridades concluyó con la detención del joven y con quejas de vecinos y propietarios del domicilio cateado, quienes señalaron que hubo robo, por lo que también podrían interponer una denuncia por lo sucedido.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad en el presunto fraude.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los trabajos buscan mejorar la movilidad en corredores industriales por donde circula transporte de carga y personal.

Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026
El legislador señaló que el nuevo esquema de curules propuesto por la reforma electoral, favorecería al partido gobernante y alteraría la representación popular en el Congreso.

Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’
En el encuentro se analizaron estrategias para facilitar la transición de los estudiantes hacia la universidad.

Coahuila: UTRCC fortalece vinculación con preparatorias para impulsar acceso de jóvenes a la universidad
Adoptar hábitos saludables como ejercicio, alimentación equilibrada y revisiones médicas periódicas ayuda a reducir el riesgo cardiovascular.

Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo

El Centro Histórico de Saltillo se ha convertido en el lugar de reunión de saltillenses y turistas.

Saltillo espera más de 150 mil visitantes y una ocupación hotelera del 80% en Semana Santa
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Bobby y Pedro Haces, en el Mundial de Beisbol