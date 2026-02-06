Realizan doble cateo en negocios de venta de derivados de mariguana, en Saltillo y Ramos Arizpe
Fueron aseguradas notas de compra para identificar a los proveedores del producto
Un doble cateo fue realizado la tarde de este viernes en dos establecimientos de la marca Greens 4:20, ubicados en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de una investigación en curso por presuntos delitos contra la salud.
El primer operativo se llevó a cabo en la sucursal localizada sobre el bulevar Cuauhtémoc, entre Paseo del Rey y Paseo de los Delfines, en la colonia San Patricio, en Saltillo. Con el apoyo de binomios caninos de la Policía Estatal, los elementos ingresaron al establecimiento, donde localizaron frascos que contenían mariguana.
Durante la inspección también fueron aseguradas notas de compra, con el objetivo de que el Ministerio Público pueda identificar la razón social de los proveedores involucrados. El cateo fue ordenado por un juez y ejecutado por el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano y agrupamientos de reacción de la Policía Municipal. La mayoría de los agentes portaban el rostro cubierto y equipo táctico, además de resguardar a dos testigos que dieron origen a la denuncia.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la cantidad de droga asegurada en este primer establecimiento. Al concluir el cateo, se colocaron los sellos de aseguramiento y posteriormente las corporaciones se trasladaron al municipio de Ramos Arizpe.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que está atendiendo denuncias anónimas sobre venta de más cantidad de la permitida o a menores de edad, por lo que se realizarán operativos en todas las sucursales que sean denunciadas.
DECOMISARON MARIGUANA ‘EXÓTICA’
En la jornada del jueves, centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó un cateo en un negocio denominado “Greens”, ubicado en la colonia Topochico, en Saltillo, como parte de una investigación por la presunta venta de narcóticos. La diligencia fue autorizada por un juez de control y se originó a partir de una denuncia anónima recibida a través del Sistema de Emergencias 089, en la que se alertaba sobre la posible comercialización de sustancias ilícitas, incluso a menores de edad.
En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, del Grupo de Reacción Especial Coahuila, de la Policía Estatal y de la Policía de Acción y Reacción, quienes resguardaron el perímetro para garantizar el desarrollo de las acciones ministeriales. También colaboraron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.
De acuerdo con la directora del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, Gabriela Carrillo, en el interior del establecimiento se aseguraron 48 frascos con mariguana denominada “exótica”, con un peso aproximado de 28 gramos cada uno, cantidad que rebasa lo permitido para consumo personal. Asimismo, fueron decomisadas cuatro básculas grameras y diversa documentación relacionada con la operación del negocio, la cual será analizada dentro de la carpeta de investigación.
En ese municipio se realizó un segundo cateo en otro comercio de la misma marca, ubicado en el cruce de las calles Jaime Benavides Pompa y Prolongación Venustiano Carranza, en la colonia Las Haciendas. El local, situado en la planta alta de una plaza comercial, también fue inspeccionado, donde se aseguraron frascos con hierba seca.