Realizan doble cateo en negocios de venta de derivados de mariguana, en Saltillo y Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Realizan doble cateo en negocios de venta de derivados de mariguana, en Saltillo y Ramos Arizpe
    Los agentes actuaron fuertemente armados y con el rostro cubierto, bajo la custodia de testigos denunciantes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Fueron aseguradas notas de compra para identificar a los proveedores del producto

Un doble cateo fue realizado la tarde de este viernes en dos establecimientos de la marca Greens 4:20, ubicados en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de una investigación en curso por presuntos delitos contra la salud.

El primer operativo se llevó a cabo en la sucursal localizada sobre el bulevar Cuauhtémoc, entre Paseo del Rey y Paseo de los Delfines, en la colonia San Patricio, en Saltillo. Con el apoyo de binomios caninos de la Policía Estatal, los elementos ingresaron al establecimiento, donde localizaron frascos que contenían mariguana.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan 48 frascos de mariguana ‘exótica’ tras cateo en establecimiento de Saltillo

Durante la inspección también fueron aseguradas notas de compra, con el objetivo de que el Ministerio Público pueda identificar la razón social de los proveedores involucrados. El cateo fue ordenado por un juez y ejecutado por el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano y agrupamientos de reacción de la Policía Municipal. La mayoría de los agentes portaban el rostro cubierto y equipo táctico, además de resguardar a dos testigos que dieron origen a la denuncia.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la cantidad de droga asegurada en este primer establecimiento. Al concluir el cateo, se colocaron los sellos de aseguramiento y posteriormente las corporaciones se trasladaron al municipio de Ramos Arizpe.

$!El cateo fue ordenado por un juez y estuvo a cargo del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo
El cateo fue ordenado por un juez y estuvo a cargo del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que está atendiendo denuncias anónimas sobre venta de más cantidad de la permitida o a menores de edad, por lo que se realizarán operativos en todas las sucursales que sean denunciadas.

DECOMISARON MARIGUANA ‘EXÓTICA’

En la jornada del jueves, centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó un cateo en un negocio denominado “Greens”, ubicado en la colonia Topochico, en Saltillo, como parte de una investigación por la presunta venta de narcóticos. La diligencia fue autorizada por un juez de control y se originó a partir de una denuncia anónima recibida a través del Sistema de Emergencias 089, en la que se alertaba sobre la posible comercialización de sustancias ilícitas, incluso a menores de edad.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, del Grupo de Reacción Especial Coahuila, de la Policía Estatal y de la Policía de Acción y Reacción, quienes resguardaron el perímetro para garantizar el desarrollo de las acciones ministeriales. También colaboraron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.

De acuerdo con la directora del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, Gabriela Carrillo, en el interior del establecimiento se aseguraron 48 frascos con mariguana denominada “exótica”, con un peso aproximado de 28 gramos cada uno, cantidad que rebasa lo permitido para consumo personal. Asimismo, fueron decomisadas cuatro básculas grameras y diversa documentación relacionada con la operación del negocio, la cual será analizada dentro de la carpeta de investigación.

En ese municipio se realizó un segundo cateo en otro comercio de la misma marca, ubicado en el cruce de las calles Jaime Benavides Pompa y Prolongación Venustiano Carranza, en la colonia Las Haciendas. El local, situado en la planta alta de una plaza comercial, también fue inspeccionado, donde se aseguraron frascos con hierba seca.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mariguana
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las ventas en los meses de diciembre del 2025 y enero del 2026 no tuvieron el mismo impacto que en años anteriores. FOTO:

Bajaron las ventas de autos en BYD Saltillo en los dos últimos meses
El pederasta Jeffrey Epstein con unas mujeres cuyos rostros fueron ocultados por los demócratas antes de su publicación de esta fotografía.

CNN revela que Epstein se hizo pruebas genéticas para obtener material para regenerar su cuerpo
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro
Las pesadillas del Tío Richie

Las pesadillas del Tío Richie
true

Más que corrupción: La impunidad que une al Post, Epstein y las redadas del ICE
true

Saltillo: Comienza a ‘despegar’ aeropuerto; es necesario afianzar la ruta
A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey

A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos