Realizan doble cateo en negocios de venta de derivados de mariguana, en Saltillo y Ramos Arizpe

Un doble cateo fue realizado la tarde de este viernes en dos establecimientos de la marca Greens 4:20, ubicados en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de una investigación en curso por presuntos delitos contra la salud.

El primer operativo se llevó a cabo en la sucursal localizada sobre el bulevar Cuauhtémoc, entre Paseo del Rey y Paseo de los Delfines, en la colonia San Patricio, en Saltillo. Con el apoyo de binomios caninos de la Policía Estatal, los elementos ingresaron al establecimiento, donde localizaron frascos que contenían mariguana.

Durante la inspección también fueron aseguradas notas de compra, con el objetivo de que el Ministerio Público pueda identificar la razón social de los proveedores involucrados. El cateo fue ordenado por un juez y ejecutado por el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano y agrupamientos de reacción de la Policía Municipal. La mayoría de los agentes portaban el rostro cubierto y equipo táctico, además de resguardar a dos testigos que dieron origen a la denuncia.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la cantidad de droga asegurada en este primer establecimiento. Al concluir el cateo, se colocaron los sellos de aseguramiento y posteriormente las corporaciones se trasladaron al municipio de Ramos Arizpe.