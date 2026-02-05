Decomisan 48 frascos de mariguana ‘exótica’ tras cateo en establecimiento de Saltillo

El Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila llevó a cabo un cateo en un negocio denominado “Greens”, ubicado en la colonia Topochico, en el municipio de Saltillo, como parte de una investigación relacionada con presunta venta de narcóticos.

La diligencia fue autorizada por un juez de control y derivó de una denuncia anónima recibida a través del Sistema de Emergencias 089, en la que se señalaba la posible comercialización de sustancias ilícitas a personas menores de edad.

Durante el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), del Grupo de Reacción Especial Coahuila (GREC), de la Policía Estatal de Coahuila y de la Policía de Acción y Reacción (PAR), quienes brindaron seguridad perimetral en la zona para garantizar el desarrollo de las acciones ministeriales. Asimismo, en el despliegue colaboraron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.

De acuerdo con lo informado por Gabriela Carrillo, directora del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, en el interior del establecimiento fueron asegurados 48 frascos que contenían marihuana denominada “exótica”, con un peso aproximado de 28 gramos cada uno, cantidad que excede el límite permitido para consumo personal conforme a la legislación vigente.

Además de la sustancia, las autoridades decomisaron cuatro básculas grameras y diversa documentación relacionada con la operación del negocio, la cual será analizada como parte de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que las diligencias continuarán con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y definir la situación legal del establecimiento y de las personas involucradas.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en la entidad, como parte de la estrategia integral por un Coahuila Seguro.