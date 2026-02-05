Decomisan 48 frascos de mariguana ‘exótica’ tras cateo en establecimiento de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 5 febrero 2026
    Decomisan 48 frascos de mariguana ‘exótica’ tras cateo en establecimiento de Saltillo
    Aseguran establecimiento de venta de derivados de mariguana para revisión. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Operativo se llevó a cabo tras denuncia anónima en la que señalaban presuntas anomalías

El Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila llevó a cabo un cateo en un negocio denominado “Greens”, ubicado en la colonia Topochico, en el municipio de Saltillo, como parte de una investigación relacionada con presunta venta de narcóticos.

La diligencia fue autorizada por un juez de control y derivó de una denuncia anónima recibida a través del Sistema de Emergencias 089, en la que se señalaba la posible comercialización de sustancias ilícitas a personas menores de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran establecimiento de venta de derivados de mariguana para revisión en Saltillo

Durante el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), del Grupo de Reacción Especial Coahuila (GREC), de la Policía Estatal de Coahuila y de la Policía de Acción y Reacción (PAR), quienes brindaron seguridad perimetral en la zona para garantizar el desarrollo de las acciones ministeriales. Asimismo, en el despliegue colaboraron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.

De acuerdo con lo informado por Gabriela Carrillo, directora del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, en el interior del establecimiento fueron asegurados 48 frascos que contenían marihuana denominada “exótica”, con un peso aproximado de 28 gramos cada uno, cantidad que excede el límite permitido para consumo personal conforme a la legislación vigente.

Además de la sustancia, las autoridades decomisaron cuatro básculas grameras y diversa documentación relacionada con la operación del negocio, la cual será analizada como parte de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que las diligencias continuarán con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y definir la situación legal del establecimiento y de las personas involucradas.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en la entidad, como parte de la estrategia integral por un Coahuila Seguro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein