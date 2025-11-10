Rechaza Obispo de Saltillo iniciativa que busca regular expresiones religiosas en redes

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    Rechaza Obispo de Saltillo iniciativa que busca regular expresiones religiosas en redes
    La Diócesis de Saltillo reiteró que los mensajes emitidos por ministros de culto buscan el bien común y no constituyen discursos de odio. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

La iniciativa plantea que la Secretaría de Gobernación supervise y emita lineamientos para regular los contenidos religiosos, con el argumento de prevenir presuntos discursos de odio

La reciente propuesta para que la Secretaría de Gobernación establezca lineamientos sobre la difusión de contenidos religiosos en plataformas digitales y redes sociales generó rechazo entre representantes eclesiásticos en Coahuila.

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, consideró que la medida afecta directamente la libertad de expresión de ministros y comunidades de fe, al sugerir que sus mensajes podrían vincularse con discursos de odio.

La iniciativa, impulsada por el diputado federal de Morena, Arturo Federico Ávila Anaya, fue publicada el 28 de octubre de 2025 en la Gaceta Parlamentaria. El documento plantea adicionar un párrafo al Artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para incorporar criterios de neutralidad digital y mecanismos de prevención referentes a la difusión de discursos de odio en línea.

González García señaló que los mensajes emitidos por ministros de culto buscan elevar el nivel humano y comunitario, sin intención de confrontación. Enfatizó que las expresiones religiosas, independientemente de la denominación, se orientan hacia el bien común, la convivencia y la fraternidad. En su opinión, lo planteado en la iniciativa no corresponde al contenido ni a la finalidad de los mensajes difundidos por representantes de la Iglesia.

El obispo sostuvo que quienes participan en las actividades religiosas mantienen un diálogo constante sobre la necesidad de fortalecer valores sociales y priorizar el bienestar colectivo. Reiteró que no existe un discurso de odio en el actuar cotidiano de los líderes religiosos, y que las expresiones que caracterizan a las comunidades de fe se enfocan en la solidaridad, la reconstrucción del tejido social y la búsqueda de condiciones de paz.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

