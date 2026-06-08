Reconocen a integrantes del Cabildo Infantil 2026 durante honores a la bandera en escuela de Saltillo

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Saltillo
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    Reconocen a integrantes del Cabildo Infantil 2026 durante honores a la bandera en escuela de Saltillo
    Javier Díaz destacó el papel de docentes, madres y padres de familia en la formación de la niñez saltillense. CORTESÍA

Las propuestas de los estudiantes fueron elegidas entre más de 8 mil 100 trabajos participantes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la ceremonia de honores a la bandera en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde entregaron reconocimientos a tres estudiantes de este plantel que formarán parte del Cabildo Infantil 2026.

Los alumnos reconocidos fueron Gael Emiliano Agundis Rodríguez, quien fue seleccionado como alcalde del Cabildo Infantil 2026; Hanna Valentina Cárcamo Castillo, segunda regidora; y Edwin Mateo Agüero Valdés, séptimo regidor. Sus propuestas destacaron entre más de 8 mil 100 trabajos presentados durante la convocatoria de este año.

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Durante su mensaje, Javier Díaz González reconoció el esfuerzo de docentes, madres y padres de familia por contribuir a la formación académica y personal de las nuevas generaciones, además de refrendar el compromiso de su administración con la educación.

“Nosotros como gobierno tenemos el compromiso de trabajar cercanos a ustedes, de trabajar todos los días de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer de Saltillo una mejor ciudad”, expresó el alcalde.

Por su parte, la directora de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Karla Guadalupe Martínez Nuncio, agradeció la visita de las autoridades municipales y destacó el respaldo que el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo brindan a la comunidad educativa.

“Quiero reconocer la labor que realiza el alcalde Javier Díaz González y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, por el trabajo que realizan todos los días para impulsar una educación integral para nuestras niñas y niños”, señaló.

En representación de los estudiantes reconocidos, Gael Emiliano Agundis Rodríguez agradeció los apoyos destinados al fortalecimiento de la educación y destacó la importancia de seguir impulsando acciones que beneficien a la niñez saltillense.

“Gracias por impulsar acciones que fortalecen nuestra comunidad; cuando la educación se fortalece es posible construir un futuro lleno de esperanza”, comentó.

$!El Alcalde reiteró el compromiso de trabajar coordinadamente con el gobierno estatal para mejorar las oportunidades para los niños.
El Alcalde reiteró el compromiso de trabajar coordinadamente con el gobierno estatal para mejorar las oportunidades para los niños. CORTESÍA

Durante la ceremonia también estuvieron presentes el diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Patricia Villarreal Cavazos; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; así como integrantes del Cabildo, funcionarios municipales, docentes y padres de familia.

El evento formó parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para reconocer el talento y la participación de la niñez saltillense en temas de interés comunitario y formación cívica.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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