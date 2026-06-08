Reconocen a integrantes del Cabildo Infantil 2026 durante honores a la bandera en escuela de Saltillo

Los alumnos reconocidos fueron Gael Emiliano Agundis Rodríguez, quien fue seleccionado como alcalde del Cabildo Infantil 2026; Hanna Valentina Cárcamo Castillo, segunda regidora; y Edwin Mateo Agüero Valdés, séptimo regidor. Sus propuestas destacaron entre más de 8 mil 100 trabajos presentados durante la convocatoria de este año.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la ceremonia de honores a la bandera en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde entregaron reconocimientos a tres estudiantes de este plantel que formarán parte del Cabildo Infantil 2026.

Durante su mensaje, Javier Díaz González reconoció el esfuerzo de docentes, madres y padres de familia por contribuir a la formación académica y personal de las nuevas generaciones, además de refrendar el compromiso de su administración con la educación.

“Nosotros como gobierno tenemos el compromiso de trabajar cercanos a ustedes, de trabajar todos los días de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer de Saltillo una mejor ciudad”, expresó el alcalde.

Por su parte, la directora de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Karla Guadalupe Martínez Nuncio, agradeció la visita de las autoridades municipales y destacó el respaldo que el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo brindan a la comunidad educativa.

“Quiero reconocer la labor que realiza el alcalde Javier Díaz González y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, por el trabajo que realizan todos los días para impulsar una educación integral para nuestras niñas y niños”, señaló.

En representación de los estudiantes reconocidos, Gael Emiliano Agundis Rodríguez agradeció los apoyos destinados al fortalecimiento de la educación y destacó la importancia de seguir impulsando acciones que beneficien a la niñez saltillense.

“Gracias por impulsar acciones que fortalecen nuestra comunidad; cuando la educación se fortalece es posible construir un futuro lleno de esperanza”, comentó.