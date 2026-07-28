Saltillo: Celebran el Tercer Festival del Nogal con música, reconocimientos y un llamado a fortalecer la organización comunitaria

Saltillo: Celebran el Tercer Festival del Nogal con música, reconocimientos y un llamado a fortalecer la organización comunitaria

+ Seguir en Seguir en Google
Sergio Soto
por Sergio Soto

La celebración fue coordinada completamente por habitantes de la colonia y todas las actividades fueron gratuitas y abiertas al público

Saltillo
/
COMPARTIR

Con música en vivo, reconocimientos, actividades culturales, antojitos y la entrega gratuita de árboles, vecinas y vecinos de la colonia Jardín realizaron este martes la tercera edición del Festival del Nogal, encuentro con el que buscan fortalecer la convivencia y refrendar la defensa del patrimonio natural del sector.

El presidente de la Asociación de Vecinas y Vecinos Defensores del Nogal, Armando López Romero, explicó que el festival es organizado en su totalidad por habitantes de la colonia y todas las actividades son gratuitas y abiertas a la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-celebran-segundo-nogal-fest-vecinos-reafirman-lucha-por-el-habitat-y-conciencia-ambiental-FF16750423

El programa incluyó la entrega de reconocimientos a periodistas, investigadores, académicos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos que, señaló, han acompañado las causas impulsadas por la organización vecinal. Además, se presentaron números musicales a cargo de Marta Betancourt, dos intérpretes de guitarra acústica y el grupo femenil Soul Sisters, además de rifas y la entrega de árboles donados por el Ayuntamiento para promover la reforestación.

“Todo es cooperación, todo es gratuito, es para que disfruten todos de este momento, abierto para todo Saltillo para disfrutar a nuestro árbol”, expresó.

$!El festival incluyó música en vivo, actividades culturales, antojitos, rifas y otras actividades para fomentar la convivencia.
El festival incluyó música en vivo, actividades culturales, antojitos, rifas y otras actividades para fomentar la convivencia. OMAR SAUCEDO

CRECE EL MOVIMIENTO

Durante la inauguración del evento, López Romero afirmó que la tercera edición del festival representa la consolidación de un movimiento ciudadano que surgió para proteger el nogal ubicado en la colonia y que, con el paso del tiempo, ha fortalecido la participación de los vecinos.

“Estamos celebrando un año donde defendimos esto y hemos defendido nuestro patrimonio, y hemos defendido nuestro hábitat. Hemos crecido, que eso es lo más importante”, señaló.

Indicó que el hecho de realizar un tercer festival demuestra que la organización continúa creciendo y sumando la participación de habitantes tanto de la colonia como de otros sectores de la ciudad.

El dirigente vecinal aseguró que el principal mensaje que buscan transmitir a quienes asisten al festival es la importancia de la organización comunitaria para atender las problemáticas del entorno. “Solamente organizados podemos hacer las cosas, podemos defendernos. Y la defensa no implica el hecho de culpar a alguien, sino que nuestros intereses se cumplan, que nuestras demandas se logren”, comentó.

$!Se entregaron reconocimientos a periodistas, investigadores, académicos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos.
Se entregaron reconocimientos a periodistas, investigadores, académicos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos. OMAR SAUCEDO

Recordó que los habitantes del sector tuvieron que movilizarse para defender el nogal y su entorno urbano, experiencia que, dijo, fortaleció la unión entre vecinos. Asimismo, señaló que la agrupación continuará impulsando propuestas relacionadas con el desarrollo urbano y mantendrá el diálogo con autoridades, académicos y representantes del sector empresarial.

RECONOCEN A LA PRENSA

Como parte de la ceremonia inaugural, la organización entregó reconocimientos a periodistas por la cobertura que han brindado a las demandas ciudadanas. López Romero afirmó que los medios de comunicación han sido un aliado para visibilizar las inquietudes de la comunidad.

“La prensa se ha convertido en nuestra voz. La prensa nos ha dado ese espacio, porque a ellos también los necesitamos. Porque ellos también son vecinas y vecinos, porque ellos también sufren en su casa, porque ellos también tienen la grave problemática que tenemos nosotros; pero además tienen en su poder algo que es fundamental, que es la palabra”, expresó.

Añadió que el trabajo periodístico ha permitido que las demandas vecinales lleguen a un mayor número de personas y contribuyan al fortalecimiento de la participación ciudadana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Festivales
colonias
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milei siendo Milei

Milei siendo Milei
true

Ernesto Ruffo: Excesos del poder del régimen en México

true

POLITICÓN: Caso Ruffo, el ‘mayor golpe’ al huachicol fiscal cuyas cuentas no le salen FGR
El binomio canino “Noah” localizó un paquete con casi dos kilogramos de marihuana durante un operativo de inspección en una empresa de paquetería de Torreón.

Binomio canino detecta casi dos kilos de mariguana en empresa de paquetería de Torreón
Entre enero y junio, la entidad reporta 52 carpetas de investigación por el delito de abigeato.

Coahuila: aumenta 20% robo de ganado durante 2026
El equipo femenil de velocidad derrotaron a Colombia en la final para conquistar el título, convirtiéndose en bicampeonas de la prueba, tras repetir el oro obtenido en la edición anterior.

México supera las 20 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y sigue líder del medallero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del T-MEC al asegurar que su país no depende del acuerdo comercial con México y Canadá.

Trump vuelve a amenazar con terminar el T-MEC... “México y Canadá nos necesitan, nosotros no”
A continuación, afirmó que el “gobierno de Brasil”, encabezado por el presidente de izquierda Luiz Inácio da Silva, supuestamente había aportado la mayor parte de la financiación.

Javier Milei acusa a los gobiernos de Brasil y México de financiar una ‘campaña anti-Argentina’ en el Mundial de Fútbol