Saltillo: Celebran el Tercer Festival del Nogal con música, reconocimientos y un llamado a fortalecer la organización comunitaria

Con música en vivo, reconocimientos, actividades culturales, antojitos y la entrega gratuita de árboles, vecinas y vecinos de la colonia Jardín realizaron este martes la tercera edición del Festival del Nogal, encuentro con el que buscan fortalecer la convivencia y refrendar la defensa del patrimonio natural del sector. El presidente de la Asociación de Vecinas y Vecinos Defensores del Nogal, Armando López Romero, explicó que el festival es organizado en su totalidad por habitantes de la colonia y todas las actividades son gratuitas y abiertas a la ciudadanía.

El programa incluyó la entrega de reconocimientos a periodistas, investigadores, académicos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos que, señaló, han acompañado las causas impulsadas por la organización vecinal. Además, se presentaron números musicales a cargo de Marta Betancourt, dos intérpretes de guitarra acústica y el grupo femenil Soul Sisters, además de rifas y la entrega de árboles donados por el Ayuntamiento para promover la reforestación. “Todo es cooperación, todo es gratuito, es para que disfruten todos de este momento, abierto para todo Saltillo para disfrutar a nuestro árbol”, expresó.

CRECE EL MOVIMIENTO Durante la inauguración del evento, López Romero afirmó que la tercera edición del festival representa la consolidación de un movimiento ciudadano que surgió para proteger el nogal ubicado en la colonia y que, con el paso del tiempo, ha fortalecido la participación de los vecinos. “Estamos celebrando un año donde defendimos esto y hemos defendido nuestro patrimonio, y hemos defendido nuestro hábitat. Hemos crecido, que eso es lo más importante”, señaló.

Indicó que el hecho de realizar un tercer festival demuestra que la organización continúa creciendo y sumando la participación de habitantes tanto de la colonia como de otros sectores de la ciudad. El dirigente vecinal aseguró que el principal mensaje que buscan transmitir a quienes asisten al festival es la importancia de la organización comunitaria para atender las problemáticas del entorno. “Solamente organizados podemos hacer las cosas, podemos defendernos. Y la defensa no implica el hecho de culpar a alguien, sino que nuestros intereses se cumplan, que nuestras demandas se logren”, comentó.