Refuerza Gobierno de Saltillo limpieza y deshierbe en Centros Comunitarios

Como parte de las acciones permanentes para mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de las familias saltillenses, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo trabajos de deshierbe y eliminación de basura en las áreas verdes de los distintos Centros Comunitarios de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa “Aquí Andamos” intensificó las labores para mantener estos espacios públicos limpios, ordenados y seguros, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos dignos a las y los usuarios que diariamente acuden a estos puntos de convivencia, recreación y atención social.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales atendieron las áreas verdes y la plaza pública que rodean el Centro Comunitario de la colonia Buitres, ubicado entre las calles 5, 22 y 24, en el sector sur de Saltillo. En este sitio se realizaron trabajos de eliminación de maleza y retiro de desechos acumulados, a fin de prevenir riesgos a la salud pública, reducir la proliferación de insectos y roedores, así como evitar posibles accidentes derivados del deterioro de las áreas verdes.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para fortalecer el tejido social en las colonias y fomentar la participación en actividades recreativas, deportivas y culturales, especialmente entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas, mediante espacios públicos limpios y bien cuidados.