Refuerza Gobierno de Saltillo limpieza y deshierbe en Centros Comunitarios

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Refuerza Gobierno de Saltillo limpieza y deshierbe en Centros Comunitarios
    Brigadas municipales intervinieron el Centro Comunitario de la colonia Buitres, en el sector sur de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Las acciones buscan mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias saltillenses

Como parte de las acciones permanentes para mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de las familias saltillenses, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo trabajos de deshierbe y eliminación de basura en las áreas verdes de los distintos Centros Comunitarios de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa “Aquí Andamos” intensificó las labores para mantener estos espacios públicos limpios, ordenados y seguros, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos dignos a las y los usuarios que diariamente acuden a estos puntos de convivencia, recreación y atención social.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales atendieron las áreas verdes y la plaza pública que rodean el Centro Comunitario de la colonia Buitres, ubicado entre las calles 5, 22 y 24, en el sector sur de Saltillo. En este sitio se realizaron trabajos de eliminación de maleza y retiro de desechos acumulados, a fin de prevenir riesgos a la salud pública, reducir la proliferación de insectos y roedores, así como evitar posibles accidentes derivados del deterioro de las áreas verdes.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para fortalecer el tejido social en las colonias y fomentar la participación en actividades recreativas, deportivas y culturales, especialmente entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas, mediante espacios públicos limpios y bien cuidados.

$!Se atienden espacios públicos para mantenerlos limpios, ordenados y seguros.
Se atienden espacios públicos para mantenerlos limpios, ordenados y seguros. FOTO: CORTESÍA

De manera simultánea, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores similares de limpieza y deshierbe en los espacios públicos del Centro Comunitario Zaragoza, ubicado entre las calles Laureles, Eucalipto y Álamo, al oriente de la ciudad.

Estas acciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Saltillo con el cuidado del medio ambiente y con el fortalecimiento de la red de Centros Comunitarios, los cuales ofrecen servicios, talleres de autoempleo y actividades culturales, académicas, deportivas y de desarrollo social en distintas colonias de la capital de Coahuila.

Promueve Saltillo entornos más funcionales

Además, para fomentar una mayor convivencia comunitaria, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de limpieza general, deshierbe y poda en la plaza pública de la colonia La Madrid, ubicada entre las calles 12 de Octubre, Pablo Neruda y Sor Juana Inés de la Cruz.

Estas acciones responden a las peticiones ciudadanas canalizadas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08. Asimismo, cuadrillas municipales continúan con labores de limpieza profunda en diversos callejones del fraccionamiento Mirasierra, donde se lleva a cabo el retiro de basura, desechos orgánicos y escombro acumulado en pasillos ubicados entre las calles 23 y 21, así como entre las calles 2 y 4 de este sector habitacional.

