Refuerzan en Saltillo limpieza de espacios; atienden arroyo de Lomas Verdes

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Saltillo
/ 9 abril 2026
    Refuerzan en Saltillo limpieza de espacios; atienden arroyo de Lomas Verdes
    Cuadrillas retiraron basura y escombro de callejones para mejorar las condiciones en la colonia. CORTESÍA

Brigadas municipales realizaron retiro de basura, pintura vial, limpieza de callejones y reforestación en distintos puntos de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, con acciones que incluyeron atención a un arroyo, rehabilitación de vialidades y labores en espacios públicos.

Como parte del programa “Colonias al 100”, brigadas municipales realizaron limpieza y retiro de basura, escombro y maleza en el arroyo Pereyra, ubicado en el fraccionamiento Lomas Verdes, entre las calles Sierra del Rubí, Sierra de las Casitas y Sierra de las Minas.

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En paralelo, se llevaron a cabo trabajos de pintura preventiva en muros de contención sobre el bulevar Vito Alessio Robles, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial.

Estas labores se realizaron en un primer tramo desde el entronque con el periférico Luis Echeverría Álvarez hacia el norte de la ciudad, donde se aplicó pintura de alta durabilidad para resistir las condiciones climáticas y el flujo vehicular.

“Pedimos a la ciudadanía conducir con precaución”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

Las acciones también incluyeron limpieza profunda de callejones en la colonia Vicente Guerrero, en tramos ubicados entre las calles 12, 14, 13 y 11, así como entre las vialidades 16 y 14.

De manera simultánea, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de reforestación con la plantación de árboles tipo maple en la plaza pública de la colonia Leandro Valle, al oriente de la ciudad.

$!Personal municipal realizó plantación de arbolado en áreas verdes para reforzar el entorno urbano.
Personal municipal realizó plantación de arbolado en áreas verdes para reforzar el entorno urbano. CORTESÍA

Además, el municipio reportó trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas verdes de Paseo de la Reforma.

El alcalde recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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