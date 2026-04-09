Refuerzan en Saltillo limpieza de espacios; atienden arroyo de Lomas Verdes

Como parte del programa “Colonias al 100”, brigadas municipales realizaron limpieza y retiro de basura, escombro y maleza en el arroyo Pereyra, ubicado en el fraccionamiento Lomas Verdes, entre las calles Sierra del Rubí, Sierra de las Casitas y Sierra de las Minas.

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, con acciones que incluyeron atención a un arroyo, rehabilitación de vialidades y labores en espacios públicos.

En paralelo, se llevaron a cabo trabajos de pintura preventiva en muros de contención sobre el bulevar Vito Alessio Robles, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial.

Estas labores se realizaron en un primer tramo desde el entronque con el periférico Luis Echeverría Álvarez hacia el norte de la ciudad, donde se aplicó pintura de alta durabilidad para resistir las condiciones climáticas y el flujo vehicular.

“Pedimos a la ciudadanía conducir con precaución”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

Las acciones también incluyeron limpieza profunda de callejones en la colonia Vicente Guerrero, en tramos ubicados entre las calles 12, 14, 13 y 11, así como entre las vialidades 16 y 14.

De manera simultánea, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de reforestación con la plantación de árboles tipo maple en la plaza pública de la colonia Leandro Valle, al oriente de la ciudad.