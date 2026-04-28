Refuerzan rehabilitación del periférico LEA en Saltillo

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Refuerzan rehabilitación del periférico LEA en Saltillo
    Trabajos con asfalto caliente se aplican en vialidades con mayor desgaste en Saltillo. CORTESÍA

Cuadrillas atienden tramos con mayor desgaste y flujo vehicular en distintos puntos de la ciudad

El Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en el periférico Luis Echeverría Álvarez y otras vialidades de la ciudad. El objetivo, según la información, es mejorar la movilidad y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

Las labores se concentran en tramos con mayor desgaste y carga vehicular. En el periférico LEA se intervino el segmento entre la calle Francisco de Urdiñola y el bulevar Antonio Cárdenas, en sentido de oriente a poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arranca-rehabilitacion-de-banquetas-y-mejoras-urbanas-en-el-centro-historico-de-saltillo-PD20328153

De acuerdo con la información municipal, los trabajos se realizan con maquinaria que utiliza calor para reparar la carpeta asfáltica. Con ello se busca mejorar la adherencia del material y prolongar la durabilidad de las reparaciones.

De forma paralela, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento en el bulevar Moctezuma, entre Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León, donde se atendieron puntos con deterioro.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas intervenciones forman parte de un programa permanente de atención a vialidades. Indicó que se priorizan aquellas con mayor tránsito o afectaciones.

Además del periférico y avenidas principales, las brigadas trabajaron en colonias como Nueva Imagen, Las Teresitas, Isabel Amalia, Federico Berrueto Ramón, Saltillo 400, El Salvador y Valles de las Aves.

Estas acciones, indicó el municipio, responden en parte a reportes ciudadanos realizados a través del sistema “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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