Refuerzan rehabilitación del periférico LEA en Saltillo

Las labores se concentran en tramos con mayor desgaste y carga vehicular. En el periférico LEA se intervino el segmento entre la calle Francisco de Urdiñola y el bulevar Antonio Cárdenas, en sentido de oriente a poniente.

El Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en el periférico Luis Echeverría Álvarez y otras vialidades de la ciudad. El objetivo, según la información, es mejorar la movilidad y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

De acuerdo con la información municipal, los trabajos se realizan con maquinaria que utiliza calor para reparar la carpeta asfáltica. Con ello se busca mejorar la adherencia del material y prolongar la durabilidad de las reparaciones.

De forma paralela, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento en el bulevar Moctezuma, entre Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León, donde se atendieron puntos con deterioro.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas intervenciones forman parte de un programa permanente de atención a vialidades. Indicó que se priorizan aquellas con mayor tránsito o afectaciones.

Además del periférico y avenidas principales, las brigadas trabajaron en colonias como Nueva Imagen, Las Teresitas, Isabel Amalia, Federico Berrueto Ramón, Saltillo 400, El Salvador y Valles de las Aves.

Estas acciones, indicó el municipio, responden en parte a reportes ciudadanos realizados a través del sistema “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.