Registran más de 100 especies en Conteo de Aves de Medio Invierno en la Región Sureste de Coahuila
Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila documenta más de 100 especies en 5 cuerpos de agua, destacando la relevancia ecológica de humedales locales
Personal de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila realizó los Conteos de Aves de Medio Invierno en 5 cuerpos de agua de la Región Sureste, donde se documentaron más de 100 especies distintas, confirmando la riqueza biológica que albergan estos ecosistemas.
Las jornadas de monitoreo se llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), así como en las presas El Tulillo, Palo Blanco y La Joya, sitios que funcionan como refugio para aves residentes y migratorias durante la temporada invernal.
HUMEDALES, CLAVE PARA AVES RESIDENTES Y MIGRATORIAS
De acuerdo con la dependencia estatal, los resultados obtenidos reflejan la alta biodiversidad presente en la Región Sureste y subrayan la importancia de conservar los humedales y áreas naturales como hábitats estratégicos para distintas especies.
Estos conteos forman parte de los esfuerzos de monitoreo ambiental que permiten generar información científica para la toma de decisiones en materia de conservación, además de contribuir a la evaluación del estado de los ecosistemas acuáticos.
La presencia de aves migratorias en esta época del año reafirma el papel de Coahuila dentro de las rutas continentales de migración, así como la necesidad de fortalecer acciones de protección y manejo sustentable de los cuerpos de agua.
Autoridades ambientales reiteraron que la conservación de estos espacios no solo favorece la biodiversidad, sino que también contribuye al equilibrio ecológico y al bienestar de las comunidades.