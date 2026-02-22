Registran más de 100 especies en Conteo de Aves de Medio Invierno en la Región Sureste de Coahuila

Personal de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila realizó los Conteos de Aves de Medio Invierno en 5 cuerpos de agua de la Región Sureste, donde se documentaron más de 100 especies distintas, confirmando la riqueza biológica que albergan estos ecosistemas.

Las jornadas de monitoreo se llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), así como en las presas El Tulillo, Palo Blanco y La Joya, sitios que funcionan como refugio para aves residentes y migratorias durante la temporada invernal.

HUMEDALES, CLAVE PARA AVES RESIDENTES Y MIGRATORIAS

De acuerdo con la dependencia estatal, los resultados obtenidos reflejan la alta biodiversidad presente en la Región Sureste y subrayan la importancia de conservar los humedales y áreas naturales como hábitats estratégicos para distintas especies.