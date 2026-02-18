Torreón: Puerto Noas fortalece su identidad artística con la llegada de la ‘Cruz de las Noas’

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 18 febrero 2026
    Torreón: Puerto Noas fortalece su identidad artística con la llegada de la ‘Cruz de las Noas’
    La pieza fue donada por la diseñadora Carolina Castelán y realizada a gran escala por el escultor José Luis Ponce. SANDRA GÓMEZ

Puerto Noas incorpora la “Cruz de las Noas”, escultura monumental que busca consolidarse como nuevo ícono visual de la región

TORREÓN, COAH.- El complejo turístico Puerto Noas reafirma su papel como plataforma para el talento regional con la presentación de la “Cruz de las Noas”. Esta pieza monumental es una donación de la diseñadora de joyería Carolina Castelán, cuya visión fue materializada a gran escala por el escultor lagunero José Luis Ponce.

La obra se ubicará en un punto estratégico del recinto para interactuar con los atardeceres, buscando establecerse como un ícono visual para los visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Torreón llama a vivir la Cuaresma con auténtica conversión y compromiso social

Verónica Soto Díaz, directora del Teleférico y Puerto Noas, calificó la incorporación como un privilegio que da continuidad a su gestión de ocho años enfocada en integrar el arte al espacio público.

El proyecto surgió hace meses por iniciativa de Castelán, egresada de la Escuela de Plata Laguna y reconocida internacionalmente en eventos como la Milano Jewelry Week. La “Cruz de las Noas” fue originalmente una joya ganadora de un certamen de la Secretaría de Cultura estatal, cuyo diseño evolucionó hasta convertirse en esta escultura que simboliza la fe y la unión de la región.

El montaje estructural corrió a cargo de José Luis Ponce, primer artista en exhibir en el Teleférico en 2018.

Ponce destacó que la solidez del diseño original permitió adaptar la pieza para resistir las condiciones climáticas del cerro, logrando una obra memorable que trasciende el formato de joyería para convertirse en un hito urbano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: Infestada

4T: Infestada
true

Adán Augusto, ¿un paria dentro de Morena?
true

POLITICÓN: Por masacre de Allende, Coahuila mantiene vigente orden de aprehensión contra el Z-40
El Obispo de Saltillo alertó sobre fraudes con inteligencia artificial y llamó a fortalecer la identidad y la espiritualidad ante nuevas tendencias juveniles.

Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
Kike Conejo y el Pollo Algodonero acompañaron a los directivos durante la presentación del juego benéfico.

Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Hyatt Hotels Corporation enfrentará una transición en su liderazgo tras la salida inmediata de Thomas Pritzker de la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva.

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein