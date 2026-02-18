Torreón: Puerto Noas fortalece su identidad artística con la llegada de la ‘Cruz de las Noas’

TORREÓN, COAH.- El complejo turístico Puerto Noas reafirma su papel como plataforma para el talento regional con la presentación de la “Cruz de las Noas”. Esta pieza monumental es una donación de la diseñadora de joyería Carolina Castelán, cuya visión fue materializada a gran escala por el escultor lagunero José Luis Ponce.

La obra se ubicará en un punto estratégico del recinto para interactuar con los atardeceres, buscando establecerse como un ícono visual para los visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Torreón llama a vivir la Cuaresma con auténtica conversión y compromiso social

Verónica Soto Díaz, directora del Teleférico y Puerto Noas, calificó la incorporación como un privilegio que da continuidad a su gestión de ocho años enfocada en integrar el arte al espacio público.

El proyecto surgió hace meses por iniciativa de Castelán, egresada de la Escuela de Plata Laguna y reconocida internacionalmente en eventos como la Milano Jewelry Week. La “Cruz de las Noas” fue originalmente una joya ganadora de un certamen de la Secretaría de Cultura estatal, cuyo diseño evolucionó hasta convertirse en esta escultura que simboliza la fe y la unión de la región.

El montaje estructural corrió a cargo de José Luis Ponce, primer artista en exhibir en el Teleférico en 2018.

Ponce destacó que la solidez del diseño original permitió adaptar la pieza para resistir las condiciones climáticas del cerro, logrando una obra memorable que trasciende el formato de joyería para convertirse en un hito urbano.