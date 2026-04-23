Choque frontal contra tráiler deja una persona sin vida tras invadir carril contrario, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 abril 2026
    Choque frontal contra tráiler deja una persona sin vida tras invadir carril contrario, en Ramos Arizpe

Las labores de atención y resguardo del área se extendieron durante varios minutos, lo que generó afectaciones parciales a la circulación en la carretera Saltillo–Monterrey

Circulaba en sentido contrario y muere tras impacto frontal con tráiler en Ramos Arizpe Martín Rojas Un hombre perdió la vida la madrugada de este domingo tras verse involucrado en un fuerte accidente sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura de los límites con el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Kia Forte, identificado como Mario, circulaba presuntamente en sentido contrario sobre la mencionada vía. Fue a la altura de la empresa DeAcero donde una pesada unidad lo impactó de frente, proyectando el automóvil hacia un costado de la carretera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/le-provocan-lesiones-graves-en-la-nariz-tras-intervencion-estetica-en-saltillo-DA20203303
$!Choque frontal contra tráiler deja una persona sin vida tras invadir carril contrario, en Ramos Arizpe

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y asegurar el área.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe arribaron al sitio para brindar atención al conductor; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

$!Choque frontal contra tráiler deja una persona sin vida tras invadir carril contrario, en Ramos Arizpe

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado se presentaron para realizar las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Fallecimientos
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Madres buscadoras utilizaron elementos del futbol en la convocatoria para exigir justicia y mantener vigente la lucha por sus familiares desaparecidos.

Coahuila: ‘Las madres buscando también están goleando’; marcha del 10 de mayo llama a la solidaridad de la afición
Desde el Estado, se impulsa la extracción de gas natural como parte de una estrategia energética y económica en la entidad.

El estado tiene todas las condiciones para arrancar el Proyecto Gas Coahuila, afirma Manolo Jiménez
La revisión no se limitará a notarios, sino que incluirá a otros funcionarios y particulares, adelantó el mandatario estatal.

Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila
El IEC afirma que en Coahuila prevalece un ambiente de tranquilidad para el próximo proceso electoral.

Arrancarán este sábado las inscripciones para candidatos a diputados en Coahuila
Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo

Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo
El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a la población a asistir.

Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila
Escudo de las Américas y de Chihuahua

Escudo de las Américas y de Chihuahua
Ahuyenta turistas

Ahuyenta turistas