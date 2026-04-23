$!Choque frontal contra tráiler deja una persona sin vida tras invadir carril contrario, en Ramos Arizpe

Circulaba en sentido contrario y muere tras impacto frontal con tráiler en Ramos Arizpe Martín Rojas Un hombre perdió la vida la madrugada de este domingo tras verse involucrado en un fuerte accidente sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura de los límites con el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Kia Forte, identificado como Mario, circulaba presuntamente en sentido contrario sobre la mencionada vía. Fue a la altura de la empresa DeAcero donde una pesada unidad lo impactó de frente, proyectando el automóvil hacia un costado de la carretera.