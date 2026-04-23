Choque frontal contra tráiler deja una persona sin vida tras invadir carril contrario, en Ramos Arizpe
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Las labores de atención y resguardo del área se extendieron durante varios minutos, lo que generó afectaciones parciales a la circulación en la carretera Saltillo–Monterrey
Circulaba en sentido contrario y muere tras impacto frontal con tráiler en Ramos Arizpe Martín Rojas Un hombre perdió la vida la madrugada de este domingo tras verse involucrado en un fuerte accidente sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura de los límites con el municipio de Ramos Arizpe.
Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Kia Forte, identificado como Mario, circulaba presuntamente en sentido contrario sobre la mencionada vía. Fue a la altura de la empresa DeAcero donde una pesada unidad lo impactó de frente, proyectando el automóvil hacia un costado de la carretera.
Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y asegurar el área.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe arribaron al sitio para brindar atención al conductor; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.
Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado se presentaron para realizar las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.