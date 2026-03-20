Rehabilitan calle en Las Brisas y refuerzan trabajos viales en Saltillo

Las labores se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre las vialidades Segunda y Octava, donde cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron la carpeta asfáltica que presentaba desgaste.

El municipio de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación en la calle María del Socorro F. de C., en el fraccionamiento Las Brisas Residencial, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial en la ciudad.

De acuerdo con la información, los trabajos incluyeron el retiro del material dañado, la preparación de la superficie y la aplicación de nueva carpeta asfáltica.

Además de esta intervención, el municipio reportó trabajos en otros puntos de la ciudad. En el bulevar Antonio Cárdenas, en sentido de norte a sur, se realizan labores con maquinaria especializada a base de calor para retirar tramos deteriorados y aplicar asfalto.

De manera simultánea, también se llevan a cabo acciones similares en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la entrada norte de la ciudad. El alcalde indicó que estos trabajos forman parte de las acciones para mejorar las condiciones de calles y avenidas en distintos sectores de Saltillo.