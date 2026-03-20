Alcanzará ‘Activa tu Parque’ 60 mdp en inversión durante 2026: Javier Díaz

El alcalde Javier Díaz González informó que durante este año se alcanzará una inversión de hasta 60 millones de pesos a través del programa “Activa tu Parque”, estrategia orientada a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento del tejido social y familiar en la capital coahuilense. El edil destacó que en 2025 se logró una inversión conjunta de 35.8 millones de pesos, con la participación de la iniciativa privada y el Gobierno del Estado, y adelantó que en 2026 se sumarán más empresas a este esquema de colaboración.

Señaló que, como resultado de esta sinergia, el año pasado se rehabilitaron 10 plazas, mientras que para este año se contempla intervenir un total de 15 espacios públicos. “Este año ya arrancamos en las plazas de las colonias Azteca, Maravillas, La Madrid, Virreyes y en el ejido San Juan de la Vaquería, y vamos a arrancar en Urdiñola y Misión Cerritos; esas son las primeras 7 que se van a intervenir en 2026 y 8 plazas más en lo que resta del año para llegar a las 15 plazas totalmente rehabilitadas”, dijo.

El alcalde dio a conocer que el basquetbolista profesional de los San Antonio Spurs, Harrison Barnes, se sumará nuevamente al programa con la intervención de dos plazas al sur de Saltillo, tras el impacto positivo generado el año pasado en la plaza Mirasierra Spurs.

Asimismo, indicó que recientemente se llevó a cabo el Consejo Ciudadano de “Activa tu Parque”, donde se integraron nuevas empresas como HEB, Ruba, De Acero y Al Super, así como diversos empresarios. “Estuvieron sorprendidos de lo que se llevó a cabo, de cómo estaban los espacios, cómo se transformaron y, sobre todo, que cobraron vida, que tienen en el deporte y la cultura, además del fortalecimiento del tejido social y familiar”, puntualizó Javier Díaz.

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