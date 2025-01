Rehabilitan con sabor: Elaboran en centro de adictos de Ramos Arizpe roscas de reyes con causa

En el extremo poniente de la alameda de Ramos Arizpe se encuentra el centro de rehabilitación Esperanza y Nueva Vida, Aurelia y Eufrasio Sandoval, el cual se enfoca en enseñar oficios a manera de rehabilitación a personas con problemas de adicciones.

Francisco Lourdes Ruedas, responsable del centro, confirmó que ya están a la venta las roscas de reyes que se realizan entre todos los integrantes del centro de rehabilitación en esta temporada.

“Pues muy bien, gracias a Dios se está dando la misión de difundir que existe un centro de rehabilitación donde se enseña un oficio a las personas que tienen problemas de adicción, esta tarea más que nada es para poder fomentar el oficio de panadero y dar a conocer lo que hacemos”, informó Lourdes Ruedas.

Aprender, tanto del trabajo en equipo, como de los maestros que enseñan su oficio, es parte fundamental de la terapia que reciben las personas que acuden en búsqueda de ayuda contra las adicciones.

“Ahorita somos 36 personas en el centro y todos estamos poniendo nuestro granito de arena, algunos en la panadería, otros en el empaquetado, algunos en el traslado, pero todo es hecho por nosotros que estamos en rehabilitación”, confirmó el responsable del centro.

En estos momentos cuentan con puntos de venta en el Merco de Manantiales, colonia Analco frente a Aurrerá, en Gumosa del centro de la ciudad y en el centro de rehabilitación, junto a la alameda de Ramos Arizpe, con costo de 230 pesos la rosca mediana de un kilo y la grande de 300 pesos con un kilo 400 gramos.

“Es para tener una reactivación en las labores sociales y todo lo que se recauda es para las mejoras del grupo, ya que no recibimos apoyo ni de empresas ni de gobierno, todo lo que podemos generar con las roscas es para invertirlo en nuevos tanques de gas, o infraestructura”, comentó el encargado del centro.

Además, en estos momentos el centro cuenta con cursos de reparación de refrigeradores, programas de becas para jóvenes, cursos de pastelería y de cocina, por lo que aseguran hay muchas opciones para tener una rehabilitación integral.

“Todas las personas que tengan este problema o tienen algún familiar que lo tenga, sepan que no están solos, sepan que no se perdió todo, sepan que hay donde se les puede ayudar sin golpes ni maltratos, que pueden salir adelante si se dan la oportunidad, y que no tienen que estar encerrados y golpeados”, declaró Francisco Lourdes Ruedas.