Rehabilitan espacio deportivo en la colonia Alameda Escorial de Ramos Arizpe

La intervención se realizó en un espacio público que ahora cuenta con nueva superficie de pasto sintético, alumbrado, malla de acero, puerta de acceso y trabajos complementarios en la base de la cancha.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe entregó ayer la rehabilitación integral de la cancha de futbol de la Alameda Escorial, obra en la que se invirtieron 1.5 millones de pesos.

El proyecto forma parte de su estrategia para recuperar áreas comunitarias y destinarlas a la práctica deportiva y la convivencia entre habitantes del sector.

Durante la rehabilitación se llevaron a cabo trabajos de terracerías, demolición de la base existente, carga y acarreo de material, compactación, construcción de base hidráulica, riego de impregnación y colocación del pasto sintético. También se instaló alumbrado con dos lámparas de mil watts, se pintaron muros, se retiró y repuso la malla de acero y se colocó una nueva puerta de acceso.

La obra fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien sostuvo que este tipo de proyectos busca ampliar la infraestructura deportiva en el municipio.

Acompañado de su esposa Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez mencionó que con esta obra, la administración municipal continúa impulsando infraestructura deportiva que fomenta estilos de vida saludables, fortalece el tejido social y genera mayores oportunidades para que la comunidad disfrute de espacios públicos de calidad.

“Cada espacio deportivo que rehabilitamos representa una oportunidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes crezcan en entornos sanos, haciendo deporte y conviviendo con sus familias. Queremos que cada colonia cuente con lugares dignos donde la comunidad pueda reunirse, activarse y fortalecer la convivencia. Seguiremos invirtiendo en infraestructura que mejore la calidad de vida de las y los ramosarizpenses”, expresó Tomás Gutiérrez Merino.