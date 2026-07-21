Rehabilitan espacio deportivo en la colonia Alameda Escorial de Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Rehabilitan espacio deportivo en la colonia Alameda Escorial de Ramos Arizpe
    El Ayuntamiento de Ramos Arizpe entregó este martes la rehabilitación de la cancha de futbol de la Alameda Escorial, con una inversión de 1.5 millones de pesos. CORTESÍA

La obra incluyó pasto sintético, alumbrado, malla perimetral, puerta de acceso y trabajos de base en la cancha de futbol

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe entregó ayer la rehabilitación integral de la cancha de futbol de la Alameda Escorial, obra en la que se invirtieron 1.5 millones de pesos.

La intervención se realizó en un espacio público que ahora cuenta con nueva superficie de pasto sintético, alumbrado, malla de acero, puerta de acceso y trabajos complementarios en la base de la cancha.

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El proyecto forma parte de su estrategia para recuperar áreas comunitarias y destinarlas a la práctica deportiva y la convivencia entre habitantes del sector.

Durante la rehabilitación se llevaron a cabo trabajos de terracerías, demolición de la base existente, carga y acarreo de material, compactación, construcción de base hidráulica, riego de impregnación y colocación del pasto sintético. También se instaló alumbrado con dos lámparas de mil watts, se pintaron muros, se retiró y repuso la malla de acero y se colocó una nueva puerta de acceso.

La obra fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien sostuvo que este tipo de proyectos busca ampliar la infraestructura deportiva en el municipio.

Acompañado de su esposa Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez mencionó que con esta obra, la administración municipal continúa impulsando infraestructura deportiva que fomenta estilos de vida saludables, fortalece el tejido social y genera mayores oportunidades para que la comunidad disfrute de espacios públicos de calidad.

“Cada espacio deportivo que rehabilitamos representa una oportunidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes crezcan en entornos sanos, haciendo deporte y conviviendo con sus familias. Queremos que cada colonia cuente con lugares dignos donde la comunidad pueda reunirse, activarse y fortalecer la convivencia. Seguiremos invirtiendo en infraestructura que mejore la calidad de vida de las y los ramosarizpenses”, expresó Tomás Gutiérrez Merino.

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A la entrega acudieron funcionarios municipales vinculados a las áreas de desarrollo social, obras públicas, servicios públicos y deporte. Entre ellos estuvieron el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas, María del Carmen Gámez Estrada; el regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Juan Miguel Ozuna García; la regidora presidenta de la Comisión de Deportes, Celeste Flores Caramillo, y el director del Deporte Municipal, Leonardo Saucedo Vitela.

Con esta entrega, el Municipio suma una nueva obra de infraestructura deportiva en Ramos Arizpe.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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