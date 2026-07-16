Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe informes financieros del segundo trimestre de 2026
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Se aprobaron los informes de avance de gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Republicano Ayuntamiento de Ramos Arizpe celebró este jueves una sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en la que se aprobaron los informes de avance de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Municipio y de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Ramos Arizpe (EMAS).
Durante la sesión, las y los integrantes del Cabildo revisaron y analizaron el estado que guarda la administración de los recursos públicos tanto del Gobierno Municipal como del organismo operador del agua, como parte de los mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento al desempeño financiero de ambas instituciones.
En otro de los puntos del orden del día, el Cabildo aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentos, mediante el cual el Ayuntamiento emitió su voto aprobatorio a la minuta de decreto enviada por el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política del Estado.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirmó su compromiso con el manejo responsable de los recursos públicos, la transparencia en el ejercicio de la administración y la participación institucional en los procesos de fortalecimiento del marco jurídico de Coahuila.