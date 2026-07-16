Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe informes financieros del segundo trimestre de 2026

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    Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe informes financieros del segundo trimestre de 2026
    Los regidores analizaron el estado que guarda la administración de los recursos públicos municipales. CORTESÍA

Se aprobaron los informes de avance de gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Republicano Ayuntamiento de Ramos Arizpe celebró este jueves una sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en la que se aprobaron los informes de avance de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Municipio y de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Ramos Arizpe (EMAS).

Durante la sesión, las y los integrantes del Cabildo revisaron y analizaron el estado que guarda la administración de los recursos públicos tanto del Gobierno Municipal como del organismo operador del agua, como parte de los mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento al desempeño financiero de ambas instituciones.

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En otro de los puntos del orden del día, el Cabildo aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentos, mediante el cual el Ayuntamiento emitió su voto aprobatorio a la minuta de decreto enviada por el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política del Estado.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirmó su compromiso con el manejo responsable de los recursos públicos, la transparencia en el ejercicio de la administración y la participación institucional en los procesos de fortalecimiento del marco jurídico de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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