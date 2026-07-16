Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe informes financieros del segundo trimestre de 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Republicano Ayuntamiento de Ramos Arizpe celebró este jueves una sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en la que se aprobaron los informes de avance de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Municipio y de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Ramos Arizpe (EMAS).

Durante la sesión, las y los integrantes del Cabildo revisaron y analizaron el estado que guarda la administración de los recursos públicos tanto del Gobierno Municipal como del organismo operador del agua, como parte de los mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento al desempeño financiero de ambas instituciones.