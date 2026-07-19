Ramos Arizpe supera los 111 mil empleos formales y fortalece su liderazgo industrial

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    Ramos Arizpe supera los 111 mil empleos formales y fortalece su liderazgo industrial
    La administración municipal destaca la coordinación con el sector empresarial para fortalecer la generación de empleos. CORTESÍA

El crecimiento del empleo se atribuye a la estrategia de desarrollo económico impulsada por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe mantiene su fortaleza como uno de los principales polos industriales de Coahuila y del país, al registrar 111 mil 249 empleos formales durante junio, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El indicador refleja la continuidad en la generación de fuentes de trabajo impulsada por la estrategia de desarrollo económico promovida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y fortalecida en el municipio por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mediante acciones enfocadas en la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la seguridad y la colaboración con el sector productivo.

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La administración municipal destacó que este resultado responde a un modelo de trabajo basado en la cercanía con empresarios, directivos y trabajadores, así como en la creación de condiciones que favorecen el crecimiento de las empresas y la apertura de nuevas oportunidades laborales para la población.

En ese contexto, se resaltó que Coahuila se mantiene entre las entidades más competitivas del país para la captación de inversiones, mientras que Ramos Arizpe continúa consolidándose como el corazón industrial del estado, al concentrar una importante actividad manufacturera y automotriz.

Al panorama positivo se suma la confianza que empresas de talla internacional mantienen en el municipio. Firmas como General Motors y Whirlpool han anunciado proyectos de expansión que fortalecerán la actividad económica regional y contribuirán a la creación de más empleos.

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Las autoridades atribuyeron estos resultados a la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, la cual ha permitido ofrecer un entorno favorable para la inversión mediante condiciones de seguridad, infraestructura, estabilidad laboral y disponibilidad de mano de obra calificada.

Con más de 111 mil trabajadores registrados ante el IMSS, Ramos Arizpe reafirma su papel como uno de los principales motores económicos de Coahuila, al generar oportunidades de empleo formal que fortalecen la economía local y brindan mayor certidumbre a miles de familias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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