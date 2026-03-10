Reportan movilización policiaca en Lomas del Refugio (videos)

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Vecinos reportaron disparos en el cruce de las calles Buenos Aires y Mar de la Plata, lo que generó alarma entre habitantes del sector y movilización de autoridades de seguridad. ULISES MARTÍNEZ

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en el cruce de las calles Buenos Aires y Mar del Plata

Detonaciones de arma de fuego fueron reportadas la mañana de este martes en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo, presuntamente durante una riña entre habitantes de unos tejabanes del sector y autoridades.

De acuerdo con información obtenida de manera extraoficial, los disparos se habrían registrado en el cruce de las calles Buenos Aires y Mar del Plata, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.

  • $!Elementos de seguridad acudieron al sector de Lomas del Refugio luego de reportes de detonaciones de arma de fuego, mientras estudiantes de una primaria permanecieron bajo resguardo preventivo.
    Elementos de seguridad acudieron al sector de Lomas del Refugio luego de reportes de detonaciones de arma de fuego, mientras estudiantes de una primaria permanecieron bajo resguardo preventivo. ULISES MARTÍNEZ
  • $!Alumnos de una primaria en Lomas del Refugio se resguardaron dentro del plantel, algunos pecho tierra, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego en calles cercanas, lo que generó momentos de tensión entre maestros, estudiantes y vecinos del sector.
    Alumnos de una primaria en Lomas del Refugio se resguardaron dentro del plantel, algunos pecho tierra, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego en calles cercanas, lo que generó momentos de tensión entre maestros, estudiantes y vecinos del sector. CORTESÍA

Ante la situación, se informó que niños de la escuela primaria ubicada en la colonia Lomas del Refugio se encuentran resguardados dentro del plantel, algunos de ellos pecho tierra, como medida preventiva por las detonaciones que se escuchaban en el sector.

$!El fiscal del Estado informó mediante un video que los hechos no corresponden a un enfrentamiento de delincuencia organizada, sino a una riña entre habitantes de las colonias Niños Héroes y Lomas del Refugio.
El fiscal del Estado informó mediante un video que los hechos no corresponden a un enfrentamiento de delincuencia organizada, sino a una riña entre habitantes de las colonias Niños Héroes y Lomas del Refugio. ULISES MARTÍNEZ

El fiscal del Estado compartió un video en el cual asegura que se trató de una riña y no un enfrentamiento de delincuencia organizada, sino de riñas entre gente de la colonia Niños Héroes y de Lomas del Refugio, la cual fue contenida por elementos de seguridad.

$!Autoridades lograron contener la riña entre grupos de las colonias Niños Héroes y Lomas del Refugio, luego de que los hechos generaran preocupación entre residentes y padres de familia.
Autoridades lograron contener la riña entre grupos de las colonias Niños Héroes y Lomas del Refugio, luego de que los hechos generaran preocupación entre residentes y padres de familia. ULISES MARTÍNEZ

Información en proceso...

