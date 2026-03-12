POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo

I. SIN MAGIA

Estaba más que cantado: la propuesta de reforma electoral elaborada por el equipo de Pablo Gómez naufragó ayer, apenas tocar las aguas legislativas de San Lázaro. Por más porras que desde la Mañanera le echaron a Ricardo Monreal, coordinador del oficialismo en la Cámara de Diputados, nada más no logró convencer a sus “aliados” del PT y el Verde. Ya lo había advertido el zacatecano hace una semana, cuando ya estaba claro que la iniciativa había nacido muerta: “No soy mago ni alquimista”, aclaró, en una maniobra clarísima de “lavado de manos” frente a lo que se veía venir sin ambigüedades.

II. A’I SERÁ OTRA VEZ...

Y aunque lo ocurrido ayer en el Congreso de la Unión no sorprendió a nadie –o al menos a nadie en la cuatroté–, sin duda los únicos que realmente se estarán lamentando por el fracaso de la propuesta son los concesionarios de radio y televisión, pues la iniciativa les habría “devuelto” –durante los procesos electorales– 13 minutos diarios de tiempo aire que podrían comercializar. Ahora habrá que esperar a ver qué dice el “Plan B”.

III. CADA VEZ PEOR

El registro estatal de anexos, según ha informado el secretario de Salud, Eliud Aguirre, ya va en cerca de 200 establecimientos “censados”. El número de lugares dedicados a la rehabilitación de personas con adicciones retrata un problema del cual los anexos representan sólo un síntoma: el creciente número de personas que en Coahuila han caído en las garras de las drogas, tanto lícitas como ilícitas. Porque aun cuando en estas “clínicas” se atienden “pacientes” de todo tipo, la mayor parte de los internos está constituida por adictos a sustancias psicoactivas y al alcohol. Y ese es el verdadero problema.

IV. ¿Y EL ESTADO?

Está muy bien que se regule el funcionamiento de estos lugares porque, en general, se trata de establecimientos informales que carecen de las instalaciones y de personal adecuado para el proceso de rehabilitación. Pero la gran pregunta es: ¿dónde está el presupuesto público para desarrollar un modelo gubernamental de atención integral a las adicciones? Porque los anexos existen debido a una razón: las autoridades de todos los órdenes se han desentendido de este problema.

V. (IN)CONGRUENCIA

Las vueltas que da la vida. Ahora que los morenistas comarcanos que encabeza Diego del Bosque se duelen de las medidas cautelares dictadas por el IEC, las cuales les obligan a retirar la propaganda que contiene la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum, memoriosos observadores de la vida pública nos recuerdan que éste no es el primer caso en el que una silueta humana provoca un litigio electoral en México. Ya en 1999, en vísperas de la histórica elección presidencial del 2000, la coalición que postuló a Vicente Fox intentó incluir la silueta de su abanderado –luego que les prohibieron el uso de su foto– en el logotipo de la “Alianza por el Cambio”.

VI. CORTA MEMORIA

Y adivine usted quiénes se opusieron, en aquel entonces, a dicho intento señalando que el uso de una silueta identificable implicaba una inequidad inadmisible. ¡Exacto! Los que entonces alineaban en la oposición –en aquel momento vistiendo la casaca del PRD–, pero ahora se han convertido en el partido en el poder. Nada nuevo por lo demás, pues así suelen actuar todos los partidos políticos a cuyos dirigentes y candidatos no les cuesta ningún trabajo defender hoy una postura... y mañana la contraria.

VII. MENSAJE DESDE EL INE

Ayer en Monterrey se reunieron consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) con representantes del INE, encabezados por Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Vinculación con OPLES, y la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino. Oficialmente, el encuentro fue para revisar el avance del proceso electoral 2026. Pero nos cuentan que en la mesa también apareció, de forma indirecta, el episodio reciente de la Comisión de Quejas del IEC. Los comentarios habrían ido dirigidos al presidente provisional Óscar Daniel Rodríguez, dejando ver la preocupación que generó la controversia y, sobre todo, la imagen de división que proyectó el instituto.

VIII. SIN DIVISIONES

Ahora se sabe que la parcialidad atribuida a Óscar Rodríguez también fue tema de conversación entre autoridades del INE y el Ejecutivo Estatal. La idea que se habría transmitido fue clara: cuidar la conducción del proceso electoral y evitar señales de favoritismo partidista o fracturas en el Consejo General del IEC. Al encuentro acudieron prácticamente todos los consejeros; la única ausencia fue la de Leticia Bravo Ostos, quien –según se dijo– no pudo asistir por motivos de salud. El mensaje fue: que el árbitro arbitre... y no juegue.

IX. ZANJADO

Los rumores sobre la situación laboral de Gustavo Martínez, director del DIF en Ramos Arizpe, fueron cortados ayer de tajo por la administración del industrioso municipio: el funcionario sigue en el cargo y la controversia en la cual se vio envuelto –misma que se ventiló en los medios en los últimos días– ha sido resuelta de manera definitiva y a satisfacción de las partes. Los que conocieron detalles del proceso señalan que la decisión se tomó a partir de una premisa clara: mientras las controversias que se generen en la administración no estén relacionadas con conductas que violen la ley, siempre podrán resolverse. “Punto y se acabó”, diría un español...