Meta planea añadir tecnología de reconocimiento facial a sus lentes inteligentes

Por: Kashmir Hill, Kalley Huang and Mike Isaac

Hace cinco años, Facebook cerró el sistema de reconocimiento facial para etiquetar a las personas en las fotos de su red social, diciendo que quería encontrar “el equilibrio adecuado” para una tecnología que plantea problemas legales y de privacidad.

Ahora quiere traer de vuelta el reconocimiento facial.

Meta, la empresa matriz de Facebook, planea añadir la función a sus lentes inteligentes, que fabrica con el propietario de Ray-Ban y Oakley, tan pronto como este año, según cuatro personas implicadas en los planes que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre conversaciones confidenciales. La función, denominada internamente “Name Tag”, permitiría a los usuarios de lentes inteligentes identificar a las personas y obtener información sobre ellas a través del asistente de inteligencia artificial de Meta.

Los planes de Meta podrían cambiar. La empresa de Silicon Valley lleva consultando desde principios del año pasado cómo lanzar una función que conlleva “riesgos de seguridad y privacidad”, según un documento interno visto por The New York Times. El documento, de mayo, describía los planes de lanzar primero Name Tag a los asistentes a una conferencia para personas ciegas, cosa que la empresa no hizo el año pasado, antes de ponerlo a disposición del público en general.

La nota interna de Meta decía que el revuelo político en Estados Unidos era un buen momento para lanzar la función.

“Lo lanzaremos durante un entorno político dinámico en el que muchos grupos de la sociedad civil que esperaríamos que nos atacaran tendrían sus recursos centrados en otras preocupaciones”, según el documento de Reality Labs de Meta, que trabaja en hardware, incluidos los lentes inteligentes.

La tecnología de reconocimiento facial lleva mucho tiempo suscitando inquietudes en materia de libertad civil y privacidad por su posible uso por parte de los gobiernos para vigilar a los ciudadanos y reprimir la disidencia, por parte de las empresas para rastrear a clientes desprevenidos o por parte de pervertidos en los bares. Algunas ciudades y estados han restringido o prohibido el uso de esta tecnología por parte de la policía, preocupados por su precisión. Los legisladores demócratas le han pedido recientemente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que deje de utilizar la tecnología de reconocimiento facial en las calles estadounidenses.

“La tecnología de reconocimiento facial en las calles de Estados Unidos supone una amenaza especialmente grave para el anonimato práctico del que todos dependemos”, dijo Nathan Freed Wessler, de la Unión Americana de Libertades Civiles. “Esta tecnología está madura para que se abuse de ella”.

Meta se planteó añadir el reconocimiento facial a la primera versión de sus lentes inteligentes Ray-Ban en 2021, pero se echó atrás por problemas técnicos y preocupaciones éticas. Ha renovado sus esfuerzos conforme el gobierno de Donald Trump se ha alineado estrechamente con las grandes empresas tecnológicas y cuando los lentes inteligentes de Meta se han convertido en un inesperado éxito comercial.

EssilorLuxottica, que colabora con Meta en la fabricación de los lentes, dijo esta semana que el año pasado vendió más de siete millones.

Se espera que los lentes inteligentes de Meta se enfrenten a la competencia de empresas como OpenAI, que han anunciado sus propios dispositivos de IA para llevar puestos. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quiere añadir el reconocimiento facial para diferenciar los dispositivos y hacer que el asistente de IA de los lentes sea más útil, dijeron tres de las personas implicadas en los planes.

Meta está estudiando a quién debería reconocer la tecnología, dijeron dos de las personas. Las posibles opciones incluyen reconocer a personas que un usuario conoce porque están conectadas en una plataforma de Meta, e identificar a personas que el usuario puede no conocer pero que tienen una cuenta pública en un sitio de Meta como Instagram.

La función no ofrecería a las personas la posibilidad de buscar a cualquier persona con la que se encontrasen como una herramienta universal de reconocimiento facial, dijeron dos personas familiarizadas con los planes.

“Estamos creando productos que ayudan a millones de personas a conectarse y enriquecer sus vidas”, dijo Meta en un comunicado. “Aunque con frecuencia oímos hablar del interés que suscita este tipo de función —y ya existen algunos productos en el mercado—, todavía estamos estudiando las opciones y adoptaremos un enfoque meditado antes de lanzar nada”.

The Information informó el año pasado de que Meta había vuelto a trabajar en el reconocimiento facial para sus lentes inteligentes.

Los lentes inteligentes de Meta ya se han utilizado antes para identificar a personas. En 2024, dos estudiantes de Harvard utilizaron unas Ray-Ban Meta con una herramienta comercial de reconocimiento facial llamada PimEyes para identificar a desconocidos en el metro de Boston, y publicaron un video viral al respecto. En aquel momento, Meta señaló la importancia de una pequeña luz LED blanca en la esquina superior derecha de las monturas “que indica a la gente que el usuario está grabando”.

Los lentes inteligentes de Meta requieren que el usuario las active para hacer una pregunta al asistente de IA o para tomar una foto o un video. La empresa también está trabajando en unos lentes, denominadas internamente “de superdetección”, que funcionarían continuamente con cámaras y sensores para llevar un registro del día de una persona, de forma similar a como los anotadores de IA resumen las reuniones por videollamada, dijeron tres personas implicadas en los planes.

El reconocimiento facial sería una característica clave de los lentes de “superdetección” para que pudieran, por ejemplo, recordar tareas a los usuarios cuando vieran a un compañero. Zuckerberg se ha preguntado si los lentes deberían mantener encendida su luz LED para mostrar a la gente que están utilizando la función de “superdetección”, o si deberían utilizar otra señal, dijo una persona implicada en los planes.

Meta lleva más de una década trabajando en tecnología de reconocimiento facial. Zuckerberg apoyó al laboratorio de Investigación Fundamental de IA de la empresa, o FAIR, en el desarrollo de formas de utilizar la IA y la tecnología de reconocimiento facial para ayudar a las personas ciegas o con baja visión, dijeron tres personas familiarizadas con el trabajo. Eso incluye trabajar con organizaciones externas como Be My Eyes, una empresa de tecnología de accesibilidad.

Mike Buckley, director ejecutivo de Be My Eyes, dijo que había hablado “durante un año” con Meta sobre los lentes de reconocimiento facial para personas con baja o nula visión. “Es muy importante y poderoso para este grupo de seres humanos”, dijo.

Mark Riccobono, presidente de la Federación Nacional de Ciegos, dijo que desconocía si existía un plan concreto para ofrecer los lentes a los asistentes a la conferencia del grupo el próximo mes de julio, pero que lo apoyaría.

Meta tiene un historial de costosos errores en materia de privacidad. En los últimos años, la empresa pagó 2000 millones de dólares para resolver demandas en Illinois y Texas que la acusaban de recopilar datos faciales de los usuarios sin su permiso para un sistema de reconocimiento facial de Facebook que, desde entonces, ha desaparecido y que permitía a los usuarios etiquetar a sus amigos en las fotos con mayor facilidad. En 2019, Facebook pagó 5000 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio para resolver una demanda que le acusaba de violar la privacidad de los usuarios, e incluía su programa de reconocimiento facial.

Como parte del acuerdo con la FTC, Meta aceptó revisar cada producto nuevo o modificado para detectar posibles riesgos para la privacidad de los usuarios de la empresa. En enero de 2025, Meta relajó ese proceso de revisión de los riesgos para la privacidad, según un correo interno consultado por el Times. Los equipos de privacidad de la empresa tienen menos influencia sobre los lanzamientos de productos, y hay nuevos límites sobre la duración del proceso de revisión de riesgos.

Por aquel entonces, los empleados que trabajaban en la revisión de riesgos se preguntaban si Meta seguiría cumpliendo su acuerdo con la FTC con los cambios. Andie Millan, directora de revisión de riesgos en Reality Labs, les dijo que creía que los cambios “sobrepasarían los límites” del acuerdo de Meta con la FTC, según una grabación de una reunión interna obtenida por el Times.

“Mark quiere presionar un poco”, dijo Millan, refiriéndose a Zuckerberg.