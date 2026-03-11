Lobos UAdeC vs Tuzos Zacatecas: horarios y detalles del juego del 13 de marzo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La jornada incluirá partidos femenil a las 2:00 p.m., y varonil a las 4:00 p.m., retomando la serie originalmente programada para febrero
La actividad de la Asociación de Basquetbol Estudiantil regresa a la ciudad este viernes 13 de marzo con un par de compromisos entre los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los encuentros se jugarán en el gimnasio Manuel de Jesús Morales, en ambas ramas, femenil y varonil.
El calendario de la liga retomó sus actividades de manera escalonada luego de los incidentes registrados el 22 de febrero en Guadalajara. Tras un breve receso, los juegos se reanudaron el fin de semana pasado en la zona sur del país y ahora la competencia regresa a la zona centro y norte, donde se encuentran los representativos de los Lobos.
TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: estos son los escenarios que necesita el Tricolor para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El primer encuentro de la jornada será el de la rama femenil, programado a las 2:00 p.m. Posteriormente, a las 4:00 p.m., los varones saltarán a la duela para completar la serie que originalmente estaba prevista para el 27 de febrero. Con estos partidos, los equipos locales buscan consolidar su desempeño y afinar detalles de cara a la fase final de la temporada.
Los Tuzos de Zacatecas llegan con un registro sólido de 9 victorias y 1 derrota, lo que los coloca como un rival de cuidado para los Lobos. En ambos partidos se espera un desarrollo intenso, ya que los equipos aprovechan estas fechas para afinar estrategias y mantener ritmo de competencia antes de que inicie el Torneo Nacional, donde los cuadros de la UAdeC buscarán ascender y mejorar su posición en el ranking nacional.
Para los Lobos, este enfrentamiento representa una oportunidad de ajustar su juego y medir sus capacidades frente a un equipo que ha mostrado consistencia a lo largo de la temporada. El calendario continuará con normalidad después de estos partidos, manteniendo el ritmo hasta abril, mes en el que se prevé concluir la fase regular y definir la preparación rumbo al Nacional.
El regreso de la actividad deportiva a la ciudad también marca un punto de atención para la afición local, que podrá seguir de cerca el desempeño de sus equipos y apoyar en ambas ramas. La programación escalonada permite a los asistentes disfrutar de los partidos sin contratiempos y al mismo tiempo garantiza que los Lobos tengan la oportunidad de recuperar terreno y demostrar su desempeño ante uno de los equipos más destacados de la región.
Con la mirada puesta en los próximos torneos, la serie contra los Tuzos será un termómetro del nivel competitivo de los Lobos y un punto de referencia para las decisiones tácticas de los entrenadores en las semanas siguientes.