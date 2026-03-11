Lobos UAdeC vs Tuzos Zacatecas: horarios y detalles del juego del 13 de marzo

La actividad de la Asociación de Basquetbol Estudiantil regresa a la ciudad este viernes 13 de marzo con un par de compromisos entre los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los encuentros se jugarán en el gimnasio Manuel de Jesús Morales, en ambas ramas, femenil y varonil.

El calendario de la liga retomó sus actividades de manera escalonada luego de los incidentes registrados el 22 de febrero en Guadalajara. Tras un breve receso, los juegos se reanudaron el fin de semana pasado en la zona sur del país y ahora la competencia regresa a la zona centro y norte, donde se encuentran los representativos de los Lobos.

El primer encuentro de la jornada será el de la rama femenil, programado a las 2:00 p.m. Posteriormente, a las 4:00 p.m., los varones saltarán a la duela para completar la serie que originalmente estaba prevista para el 27 de febrero. Con estos partidos, los equipos locales buscan consolidar su desempeño y afinar detalles de cara a la fase final de la temporada.