Lobos UAdeC vs Tuzos Zacatecas: horarios y detalles del juego del 13 de marzo

Básquetbol
/ 11 marzo 2026
    Lobos UAdeC vs Tuzos Zacatecas: horarios y detalles del juego del 13 de marzo
    La competencia forma parte de la reanudación escalonada de la Asociación de Basquetbol Estudiantil, con miras al Torneo Nacional. FOTO: FB/LOBOS UADEC
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Basquetbol
previa

Saltillo

Lobos UAdeC

La jornada incluirá partidos femenil a las 2:00 p.m., y varonil a las 4:00 p.m., retomando la serie originalmente programada para febrero

La actividad de la Asociación de Basquetbol Estudiantil regresa a la ciudad este viernes 13 de marzo con un par de compromisos entre los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los encuentros se jugarán en el gimnasio Manuel de Jesús Morales, en ambas ramas, femenil y varonil.

El calendario de la liga retomó sus actividades de manera escalonada luego de los incidentes registrados el 22 de febrero en Guadalajara. Tras un breve receso, los juegos se reanudaron el fin de semana pasado en la zona sur del país y ahora la competencia regresa a la zona centro y norte, donde se encuentran los representativos de los Lobos.

El primer encuentro de la jornada será el de la rama femenil, programado a las 2:00 p.m. Posteriormente, a las 4:00 p.m., los varones saltarán a la duela para completar la serie que originalmente estaba prevista para el 27 de febrero. Con estos partidos, los equipos locales buscan consolidar su desempeño y afinar detalles de cara a la fase final de la temporada.

$!Las Lobas de la UAdeC se preparan para enfrentar a las Tuzas de Zacatecas este viernes en el gimnasio Manuel de Jesús Morales.
Las Lobas de la UAdeC se preparan para enfrentar a las Tuzas de Zacatecas este viernes en el gimnasio Manuel de Jesús Morales. FOTO: FB/LOBOS UADEC

Los Tuzos de Zacatecas llegan con un registro sólido de 9 victorias y 1 derrota, lo que los coloca como un rival de cuidado para los Lobos. En ambos partidos se espera un desarrollo intenso, ya que los equipos aprovechan estas fechas para afinar estrategias y mantener ritmo de competencia antes de que inicie el Torneo Nacional, donde los cuadros de la UAdeC buscarán ascender y mejorar su posición en el ranking nacional.

Para los Lobos, este enfrentamiento representa una oportunidad de ajustar su juego y medir sus capacidades frente a un equipo que ha mostrado consistencia a lo largo de la temporada. El calendario continuará con normalidad después de estos partidos, manteniendo el ritmo hasta abril, mes en el que se prevé concluir la fase regular y definir la preparación rumbo al Nacional.

El regreso de la actividad deportiva a la ciudad también marca un punto de atención para la afición local, que podrá seguir de cerca el desempeño de sus equipos y apoyar en ambas ramas. La programación escalonada permite a los asistentes disfrutar de los partidos sin contratiempos y al mismo tiempo garantiza que los Lobos tengan la oportunidad de recuperar terreno y demostrar su desempeño ante uno de los equipos más destacados de la región.

$!Aficionados locales seguirán de cerca los encuentros en ambas ramas, apoyando a los equipos de casa en la UAdeC.
Aficionados locales seguirán de cerca los encuentros en ambas ramas, apoyando a los equipos de casa en la UAdeC. FOTO: FB/LOBOS UADEC

Con la mirada puesta en los próximos torneos, la serie contra los Tuzos será un termómetro del nivel competitivo de los Lobos y un punto de referencia para las decisiones tácticas de los entrenadores en las semanas siguientes.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

