Proyecto para ampliar la 57 entre Saltillo y Monclova impulsa desarrollo industrial

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Este miércoles se dio el banderazo para la ampliación de la carretera antigua a Monclova, en su tramo Vito Alessio-Los Cedros. CORTESÍA

Inversión permitirá modernizar 85 kilómetros en la Región Sureste; iniciativa busca mejorar conectividad logística y traslado de trabajadores hacia parques fabriles

La modernización de la vía que conecta Saltillo con Monclova, particularmente en el tramo que atraviesa la zona de Los Cedros, se perfila como una de las obras de infraestructura más relevantes para la movilidad y el desarrollo económico en la Región Sureste de Coahuila.

El proyecto contempla una inversión superior a 38.4 millones de pesos (primera etapa) para ampliar la carretera a 4 carriles a lo largo de 85 kilómetros, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y fortalecer la conectividad en uno de los corredores industriales más importantes del Estado.

INFRAESTRUCTURA CLAVE PARA LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara Cavazos, señaló que los proyectos orientados a mejorar la movilidad forman parte de las principales demandas del sector productivo, particularmente ante el crecimiento que ha experimentado la zona industrial en los últimos años.

El dirigente empresarial explicó que durante reuniones recientes con autoridades municipales se reiteró la necesidad de fortalecer la infraestructura vial que conecta las áreas habitacionales con los centros de trabajo.

“Todo lo relacionado con proyectos de movilidad ha sido un tema que la industria ha puesto sobre la mesa. Incluso recientemente sostuvimos un encuentro con el alcalde de Ramos Arizpe y muchas de las necesidades planteadas por el sector están enfocadas en mejorar la movilidad”, comentó.

TRASLADOS MÁS EFICIENTES PARA TRABAJADORES

Gándara Cavazos subrayó que iniciativas de este tipo no solo benefician al transporte de mercancías, sino que también impactan directamente en la vida diaria de miles de trabajadores que se desplazan entre sus hogares y las zonas industriales.

Reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de seguridad en la vía puede traducirse en mayor productividad para las empresas y en una mejor calidad de vida para quienes laboran en este corredor industrial.

“Cualquier iniciativa que facilite el traslado de los colaboradores desde las zonas habitacionales hacia los complejos industriales representa un beneficio importante para todos. Son proyectos que ayudan al desarrollo y al crecimiento ordenado de la región”, puntualizó.

La modernización de este corredor carretero se considera una pieza clave para acompañar el dinamismo económico que ha caracterizado a la Región Sureste de Coahuila en los últimos años, donde la actividad manufacturera continúa consolidándose como uno de los motores del desarrollo estatal.

