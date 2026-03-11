Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra

Por: Mark Mazzetti, Tyler Pager and Edward Wong

El 18 de febrero, mientras el presidente Donald Trump sopesaba si lanzar ataques militares contra Irán, Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, declaró a un entrevistador que no le preocupaba que la inminente guerra pudiera interrumpir el suministro de petróleo en Medio Oriente y causar estragos en los mercados energéticos.

Incluso durante los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán del pasado junio, dijo Wright, apenas hubo alteraciones en los mercados. “Los precios del petróleo subieron repentina y temporalmente y luego volvieron a bajar”, dijo. Otros asesores de Trump compartieron opiniones similares en privado, y desestimaron las advertencias de que —la segunda vez— Irán podría librar una guerra económica cerrando las rutas marítimas que transportan aproximadamente el 20 por ciento del suministro mundial de petróleo.

El alcance de ese error de cálculo quedó al descubierto en los últimos días, cuando Irán amenazó con disparar contra los petroleros comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, el punto de congestión estratégico por el que deben pasar todos los barcos que salen del golfo Pérsico. En respuesta a las amenazas iraníes, la navegación comercial se ha paralizado en el Golfo, los precios del petróleo han subido vertiginosamente y el gobierno de Trump se ha esforzado por encontrar formas de aplacar una crisis económica que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina para los estadounidenses.

El episodio es emblemático de hasta qué punto Trump y sus asesores juzgaron mal cómo respondería Irán a un conflicto que el gobierno de Teherán considera una amenaza existencial. Irán ha respondido de forma mucho más agresiva que durante la guerra de 12 días del pasado junio, y ha disparado andanadas de misiles y drones contra bases militares estadounidenses, ciudades de naciones árabes de Medio Oriente y centros de población israelíes.

Los funcionarios estadounidenses han tenido que ajustar los planes sobre la marcha, desde ordenar apresuradamente la evacuación de embajadas hasta elaborar propuestas de políticas para reducir los precios de la gasolina.

Después de que funcionarios del gobierno de Trump dieran una sesión informativa a puertas cerradas a los legisladores el martes, el senador Christopher Murphy, demócrata por Connecticut, dijo en las redes sociales que el gobierno no tenía ningún plan para el estrecho de Ormuz y que “no sabía cómo volver a abrirlo de forma segura”.

Dentro del gobierno, algunos funcionarios se muestran cada vez más pesimistas por la falta de una estrategia clara para terminar la guerra. Pero han tenido cuidado de no expresárselo directamente al presidente, quien ha declarado repetidamente que la operación militar es un éxito total.

Trump ha expuesto objetivos maximalistas, como insistir en que Irán nombre a un líder que se someta a él, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han descrito objetivos más limitados y tácticos que podrían proporcionar una rampa de salida a corto plazo.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el gobierno “tenía un plan de juego sólido” antes de que estallara la guerra, y prometió que los precios del petróleo bajarían tras su finalización.

“La interrupción intencionada del mercado del petróleo por parte del régimen iraní es a corto plazo y necesaria para el beneficio a largo plazo de acabar con estos terroristas y la amenaza que suponen para Estados Unidos y el mundo”, dijo en un comunicado.

Este artículo se basa en entrevistas con una decena de funcionarios estadounidenses, quienes pidieron el anonimato para hablar de conversaciones privadas.

‘MOSTRAR AGALLAS’

Hegseth reconoció el martes que la feroz respuesta de Irán contra sus vecinos sorprendió un poco al Pentágono. Pero insistió en que las acciones de Irán estaban siendo contraproducentes.

“No puedo decir que anticipáramos necesariamente que reaccionarían así, pero sabíamos que era una posibilidad”, dijo Hegseth en una conferencia de prensa del Pentágono. “Creo que fue una demostración de la desesperación del régimen”.

Trump ha mostrado una creciente frustración por la forma en que la guerra está interrumpiendo el suministro de petróleo, y ha dicho a Fox News que las tripulaciones de los petroleros deberían “mostrar agallas” y navegar por el estrecho de Ormuz.

Algunos asesores militares advirtieron antes de la guerra que Irán podría lanzar una campaña agresiva en respuesta, y que vería el ataque estadounidense-israelí como una amenaza a su existencia. Pero otros seguían confiando en que el asesinato de los altos dirigentes iraníes daría lugar a la llegada de líderes más pragmáticos que podrían poner fin al conflicto.

Cuando Trump fue informado sobre los riesgos de que los precios del petróleo subieran en caso de guerra, reconoció la posibilidad, pero le restó importancia como una preocupación a corto plazo que no debía eclipsar la misión de decapitar al régimen iraní. Dio instrucciones a Wright y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que trabajaran en el desarrollo de opciones ante un posible repunte de los precios.

Pero el presidente no habló públicamente de estas opciones —entre las que estaba el seguro de riesgo político respaldado por el gobierno estadounidense y la posibilidad de escoltas de la Marina estadounidense— hasta más de 48 horas después del inicio del conflicto. Las escoltas aún no se han llevado a cabo.

Wright, secretario de Energía, causó una conmoción en el mercado el martes, cuando publicó en las redes sociales que la Marina había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz. Su publicación hizo subir las acciones y tranquilizó a los mercados del petróleo. Luego, cuando borró la publicación después de que funcionarios del gobierno dijeran que no se había producido ninguna escolta, los mercados volvieron a sumirse en la confusión.

Los esfuerzos por reanudar los envíos se han visto complicados por la información de que Irán estaba preparando la colocación de minas en el estrecho, dijo un funcionario estadounidense. La operación iraní solo estaba en sus primeras fases, pero los esfuerzos preparatorios asustaron al gobierno de Trump. El ejército estadounidense dijo el martes por la noche que sus fuerzas habían atacado 16 buques iraníes que colocaban minas cerca del estrecho.

A medida que el conflicto ha agitado los mercados mundiales, los republicanos en Washington están cada vez más preocupados de que el aumento de los precios del petróleo perjudique sus esfuerzos por vender un programa económico a los votantes antes de las elecciones intermedias.

Trump, tanto en público como en privado, ha estado argumentando que el petróleo venezolano podría ayudar a resolver cualquier perturbación derivada de la guerra con Irán. El gobierno anunció el martes una nueva refinería en Texas que, según sus funcionarios, podría ayudar a aumentar el suministro de petróleo y así garantizar que Irán no cause ningún daño a largo plazo a los mercados petrolíferos.