Reportan vecinos a indigente por presunto consumo de drogas al norte de Saltillo; solo descansaba entre cobijas

Aunque en el sitio se encontraron algunos envases de cerveza, el joven no presentaba aliento alcohólico ni señales visibles de estar bajo el influjo de sustancias prohibidas. No se le detectaron comportamientos agresivos o alteraciones del orden público, por lo que los agentes determinaron que no había motivos para detenerlo. En consecuencia, se le pidió amablemente que se retirara del área para evitar más reportes en su contra.

El joven levantó sus pertenencias, entre ellas unas cobijas, y se alejó del lugar con rumbo desconocido.

De acuerdo con la autoridad, esta no es la primera vez que se reciben reportes relacionados con estas situaciones, sin embargo, al no haber incurrido en ningún delito y no representar un riesgo inmediato, no se procede con ninguna acción legal.